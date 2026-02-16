Mỹ mở cổng tố giác gian lận, mức thưởng lên tới 30% tiền phạt

Bộ Tài chính Mỹ đã công bố thiết lập một cổng điện tử mới để tiếp nhận tố giác các hành vi gian lận, rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt.

Văn phòng Tố giác của Mạng lưới chống tội phạm tài chính (FinCEN) trực thuộc cho biết sẽ tiếp nhận thông tin liên quan đến Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và các chương trình chế tài của Mỹ.

Thông báo của bộ trên cho biết cá nhân tự nguyện cung cấp thông tin dẫn đến hành động cưỡng chế thành công, với tổng tiền phạt vượt quá 1 triệu USD, có thể được thưởng từ 10% đến 30% số tiền thực thu. Điều kiện áp dụng căn cứ theo các quy định thi hành liên quan.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nhấn mạnh người dân Mỹ có quyền biết tiền thuế của họ được sử dụng như thế nào, liệu có bị chuyển hướng để tài trợ cho khủng bố toàn cầu hay chi tiêu xa xỉ của kẻ gian lận hay không. Ông cho biết chương trình thưởng cho hành vi tố giác gian lận sẽ giúp “loại bỏ lãng phí, gian lận và lạm dụng."

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh các cuộc điều tra lớn tại bang Minnesota liên quan đến cáo buộc gian lận trong các chương trình dinh dưỡng trẻ em, Medicaid và dịch vụ xã hội.

Cơ quan Thuế vụ Mỹ (IRS) cũng cho biết đang thành lập lực lượng đặc nhiệm nhằm điều tra việc lạm dụng quy chế miễn thuế 501(c)(3) của Mỹ./.

