Các ngân hàng nội địa định vị vai trò hạ tầng tài chính tại VIFC–HCMC

Không chỉ tham gia với vai trò thành viên sáng lập và nhà đầu tư chiến lược, các ngân hàng thương mại nội địa tham gia Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) đang định vị mình ở những cấu phần then chốt như hạ tầng thanh toán, ngân hàng số và tài chính xanh.

Đây cũng là những lĩnh vực then chốt được xem là động lực tăng trưởng mới của thị trường vốn Việt Nam.

Trong danh sách 13 thành viên sáng lập và nhà đầu tư chiến lược của VIFC-HCMC công bố trong lễ ra mắt ngày 11/2, có sự góp mặt của 5 ngân hàng thương mại nội địa.

Danh sách này bao gồm Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB), Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong (TPBank), Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn-Hà Nội (SHB), Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á (Nam A Bank) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank) - đơn vị thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Sovico.

Tỷ trọng đáng kể của khối ngân hàng trong cấu trúc thành viên VIFC-HCMC phản ánh vai trò cốt lõi của thị trường tiền tệ trong mô hình trung tâm tài chính quốc tế. Sự hiện diện của khối ngân hàng được đánh giá là nền tảng quan trọng trong việc xây dựng hạ tầng tài chính, phát triển sản phẩm và bảo đảm vận hành an toàn cho Trung tâm.

Định hướng này tương thích với mô hình phát triển đa trụ cột của VIFC-HCMC, bao gồm trung tâm tài chính hàng không và hàng hải, sở giao dịch hàng hóa, hệ thống lưu ký - thanh toán bù trừ công nghệ cao, hệ sinh thái fintech - ngân hàng số và chuỗi giá trị tài chính xanh.

Trong cấu trúc đó, vai trò của ngân hàng không chỉ dừng lại ở cung ứng tín dụng mà còn mở rộng sang phát triển hạ tầng thị trường và các sản phẩm tài chính chuyên sâu.

Ông Lưu Trung Thái, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng MB - đơn vị tham gia VIFC-HCMC với vai trò thành viên sáng lập cho biết, trong khuôn khổ tham gia VIFC-HCMC, MB sẽ tập trung vào bốn nhóm trọng tâm. Trong đó, vấn đề then chốt nhất là phát triển các sản phẩm và dịch vụ tài chính-ngân hàng hiện đại, đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư và doanh nghiệp trong môi trường tài chính quốc tế.

Song song đó, MB sẽ tham gia xây dựng và vận hành hạ tầng thanh toán tiên tiến, bao gồm thanh toán song phương, đa phương và kết nối liên ngân hàng theo chuẩn quốc tế. Đồng thời, MB cũng tham gia phát triển các nền tảng thị trường mới như Sở giao dịch hàng hóa, lưu ký và thanh toán bù trừ tập trung đa tài sản; triển khai các nền tảng công nghệ lõi như định danh số, bảo mật, quản trị dữ liệu và quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hoạt động tài chính tại Trung tâm được vận hành an toàn, minh bạch và hiệu quả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa cho đại diện các cơ quan thuộc Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

“Trong dài hạn, MB sẵn sàng nghiên cứu việc hiện diện hoạt động chuyên biệt tại Trung tâm để cung cấp dịch vụ tài chính trực tiếp, trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định pháp lý,” ông Lưu Trung Thái cho biết.

Ở nhóm nhà đầu tư chiến lược, Nam A Bank định vị vai trò tiên phong trong phát triển tài chính xanh và thu hút nguồn lực quốc tế. Ông Trần Khải Hoàn, Quyền Tổng Giám đốc Nam A Bank cho biết, ngân hàng sẽ ưu tiên hai trụ cột chính là tài chính xanh và chuyển đổi số, coi đây là nền tảng để mở rộng năng lực cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.

Theo đó, Nam A Bank đã và đang triển khai một số hợp tác kỹ thuật và thị trường nhằm phục vụ mục tiêu này, bao gồm phối hợp với International Finance Corporation (IFC) trong lĩnh vực tài trợ chuỗi cung ứng xanh; hợp tác với FiinGroup để xây dựng nền tảng số hóa quy trình tài trợ; và làm việc với Global Green Growth Institute (GGGI) trong việc xây dựng khung tiêu chuẩn và thẩm định phục vụ phát hành trái phiếu xanh.

Bên cạnh đó, ngân hàng mở rộng kết nối với các quỹ đầu tư tác động như responsAbility Investments, BlueOrchard Finance và Symbiotics, cũng như một số hiệp hội ngành hàng trong nước nhằm thúc đẩy dòng vốn hướng tới các lĩnh vực sản xuất bền vững.

Việc áp dụng các chuẩn mực quốc tế như EU Taxonomy, ICMA hay IFC Performance Standards được xem là cơ sở để nâng cao tính minh bạch và khả năng tiếp cận nguồn vốn quốc tế cho các dự án tại Trung tâm.

Trong khi đó, TPBank lựa chọn đóng góp vào VIFC-HCMC thông qua lợi thế ngân hàng số và hệ thống quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế.

TPBank kỳ vọng sẽ đồng hành cùng VIFC-HCMC trong việc phát triển hệ sinh thái tài chính số, thúc đẩy các sản phẩm tài chính mới, tài chính xanh-sạch, qua đó góp phần nâng cao chất lượng thị trường vốn quốc tế tại Việt Nam và củng cố vai trò của IFC trong bức tranh tài chính khu vực…

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh cồng khai trương Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Theo ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2, thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng là cấu phần cốt lõi của mọi trung tâm tài chính.

Ông Lệnh cho rằng, vai trò của ngành ngân hàng tại VIFC-HCMC thể hiện ở ba phương diện: hoàn thiện môi trường pháp lý theo chuẩn mực quốc tế; thúc đẩy cạnh tranh và nâng cao năng lực của các định chế tài chính và đáp ứng nhu cầu vốn cho các thị trường hàng hóa, vốn, bảo hiểm cũng như các ngành dịch vụ chủ lực của thành phố.

Từ góc độ cấu trúc thị trường, sự tham gia của khối ngân hàng nội địa không chỉ tạo nền tảng vận hành cho VIFC-HCMC mà còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống tài chính trong nước.

Đây được xem là điều kiện then chốt để VIFC-HCMC từng bước hình thành thị trường có chiều sâu, tăng sức hấp dẫn đối với dòng vốn quốc tế và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế bền vững./.

