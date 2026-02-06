Đồng tiền số Bitcoin hướng tới tuần giảm mạnh nhất kể từ cuối năm 2022

Bitcoin tăng trở lại trên mốc 65.000 USD trong phiên giao dịch ngày 6/2, khi làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ trên toàn cầu - vốn đã “xóa sổ” nhiều khoản đầu tư rủi ro trên các thị trường tài chính - bắt đầu có dấu hiệu chững lại. Dù vậy, đồng tiền số lớn nhất thế giới vẫn đang hướng tới tuần giảm mạnh nhất kể từ cuối năm 2022.

Thị trường tiền mã hóa đã gặp nhiều khó khăn trong nhiều tháng qua, kể từ cú sụp đổ kỷ lục hồi tháng 10/2025 khiến bitcoin rơi khỏi mức đỉnh lịch sử, kéo theo mối quan tâm của nhà đầu tư đối với tài sản số nguội dần.

Tính tới 16 giờ 09 phút (giờ Việt Nam), bitcoin tăng 4,4%, lên 65.894,20 USD, phục hồi sau khi giảm 5%, xuống mức 60.008,52 USD vào đầu phiên. Tuy nhiên, tính đến thời điểm này của tuần bitcoin để mất gần 14% giá trị

Giá bitcoin hiện vẫn quanh vùng thấp nhất kể từ đầu tháng 10/2024, thời điểm ngay trước khi đà tăng tốc mạnh mẽ diễn ra, gắn với việc ông Donald Trump tiến gần tới chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ và phát đi tín hiệu ủng hộ tiền mã hóa trong chiến dịch tranh cử.

Ether - đồng tiền số lớn thứ hai thế giới - cũng tăng 4%, lên 1.921 USD, sau khi trước đó trong phiên rơi gần mức thấp nhất trong 10 tháng là 1.751,94 USD. Ether đang hướng tới mức giảm gần 16% trong tuần này và giảm khoảng 35% kể từ đầu năm.

Theo dữ liệu của CoinGecko, tổng vốn hóa của thị trường tiền mã hóa toàn cầu đã “bốc hơi” khoảng 2.000 tỷ USD kể từ khi đạt đỉnh 4.379 tỷ USD vào đầu tháng 10/2025. Riêng trong tháng vừa qua, hơn 1.000 tỷ USD giá trị thị trường này đã bị “xóa sổ.”

Tâm lý trên thị trường tiền số cũng chịu tác động từ làn sóng bán tháo gần đây trên thị trường kim loại quý và chứng khoán. Giá vàng và bạc biến động mạnh hơn do hoạt động mua bán sử dụng đòn bẩy và dòng tiền đầu cơ.

Trong một thời gian dài, diễn biến của bitcoin có mối liên hệ chặt chẽ với cổ phiếu công nghệ, đặc biệt trong giai đoạn nhà đầu tư hứng khởi với trí tuệ nhân tạo (AI).

Ông Joshua Chu, đồng Chủ tịch Hiệp hội Web3 Hong Kong, nhận định việc bitcoin quay về quanh mốc 60.000 USD không đồng nghĩa với sự kết thúc của tiền mã hóa.

Theo ông, đây là hệ quả tất yếu đối với các quỹ và nhà đầu tư đã coi bitcoin là tài sản chỉ có tăng giá, thiếu kiểm soát rủi ro, tương tự những cú điều chỉnh mạnh từng xảy ra với các tài sản trú ẩn như vàng và bạc khi đòn bẩy và câu chuyện thị trường đi quá xa thực tế.

Các nhà phân tích của Deutsche Bank cho biết trong tháng 1/2026, các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) bitcoin giao ngay tại Mỹ ghi nhận dòng vốn rút ra hơn 3 tỷ USD, sau khi lần lượt bị rút khoảng 2 tỷ USD trong tháng 12/2025 và 7 tỷ USD trong tháng 11/2025./.

Bitcoin trượt xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11/2024 Bitcoin đã giảm 13% và xuyên thủng mốc 64.000 USD khi làn sóng bán tháo ngày càng trầm trọng và những hoài nghi về tương lai của tài sản kỹ thuật số gia tăng.