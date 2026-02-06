Chậm trễ triển khai đồng euro kỹ thuật số có thể khiến châu Âu dễ bị tổn thương

Ngày 6/2, Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) nhanh chóng thúc đẩy việc triển khai đồng euro kỹ thuật số, đồng thời cảnh báo nguy cơ lục địa này ngày càng phụ thuộc vào hệ thống thanh toán của các "ông lớn công nghệ" nước ngoài.



Phát biểu tại một sự kiện ở Cộng hòa Cyprus, ông Piero Cipollone - thành viên Hội đồng điều hành ECB, cho rằng sự chậm trễ trong tiến trình lập pháp có nguy cơ làm gián đoạn tiến độ triển khai đồng euro kỹ thuật số.

Theo ông, điều này sẽ làm gia tăng sự phụ thuộc của EU vào các hệ thống thẻ thanh toán quốc tế cũng như các giải pháp thanh toán của các tập đoàn công nghệ ngoài châu Âu.



Ông Cipollone không nêu cụ thể các tập đoàn công nghệ nước ngoài. Tuy nhiên, những lo ngại về sự phụ thuộc nặng nề của EU vào các công ty công nghệ Mỹ ngày càng gia tăng, trong bối cảnh mối quan hệ giữa lục địa này và Mỹ xấu đi dưới thời Tổng thống Donald Trump.



EU đã nghiên cứu tính khả thi của việc áp dụng đồng euro kỹ thuật số từ năm 2020. Tháng 1 vừa qua, hàng chục nhà kinh tế đã ký vào một bức thư ngỏ, cho rằng đây là "biện pháp bảo vệ thiết yếu đối với chủ quyền của châu Âu."

Những người ủng hộ cho rằng một đồng tiền kỹ thuật số thống nhất và được thiết kế hợp lý sẽ giúp người dân châu Âu thực hiện thanh toán trực tuyến mà không cần phụ thuộc vào các công ty thẻ hay hệ thống thanh toán của Mỹ.



ECB có kế hoạch triển khai chương trình thí điểm đồng euro kỹ thuật số vào năm 2027. Nghị viện châu Âu dự kiến sẽ đưa ra quyết định về việc có tiếp tục dự án này trong năm nay hay không.



Tuy nhiên, các ngân hàng ở EU hiện lo ngại rằng đồng euro kỹ thuật số có thể làm suy giảm nhu cầu đối với các dịch vụ ngân hàng trực tuyến hiện nay. Một số ngân hàng đã ra mắt hệ thống thanh toán riêng, như Wero, nhằm cạnh tranh với các nền tảng của Mỹ như Visa, Mastercard và PayPal./.

