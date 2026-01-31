Đồng USD phục hồi mạnh sau đề cử tân Chủ tịch Fed của Tổng thống Donald Trump

Đồng USD đã tăng trở lại trong phiên giao dịch 30/1 (giờ Mỹ), ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đề cử cựu Thống đốc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh vào vị trí Chủ tịch Fed nhiệm kỳ tới.

Quyết định này đã giúp thị trường tiền tệ ổn định sau đợt bán tháo mạnh hồi đầu tuần.

Ngay sau thông tin về nhân sự mới được công bố, chỉ số đồng USD, thước đo lường sức mạnh đồng bạc xanh so với rổ tiền tệ chính, đã tăng 0,79% lên mức 96,93 điểm. Đồng euro giảm 0,79%, xuống còn 1,1874 USD đổi 1 euro.

Trong khi đó, đồng yen Nhật giảm 0,89% so với USD, giao dịch ở mức 154,49 yen/USD. Tuy nhiên, tính chung cả tuần, đồng yen vẫn duy trì mức tăng 0,8% so với USD nhờ các tín hiệu can thiệp thị trường từ giới chức Nhật Bản.

Trên thị trường tiền điện tử, giá Bitcoin giảm 0,16%, có thời điểm chạm mức 81.104 USD/BTC, mức thấp nhất kể từ ngày 21/11.

Tổng thống Trump đã chọn ông Kevin Warsh để lãnh đạo Fed sau khi nhiệm kỳ của Chủ tịch đương nhiệm Jerome Powell kết thúc vào tháng 5/2026. Giới phân tích đánh giá đây là một lựa chọn "an toàn".

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump khẳng định ông quen biết ông Warsh từ lâu và không nghi ngờ việc ông Warsh sẽ trở thành một trong những Chủ tịch Fed "vĩ đại nhất."

Ông Kevin Warsh (55 tuổi) là gương mặt không xa lạ với giới tài chính nhờ kinh nghiệm làm việc tại Fed trước đây.

Đề cử này được đưa ra tại một trong những thời điểm bấp bênh nhất đối với Fed trong nhiều thập kỷ. Kể từ khi ông Powell được phê chuẩn giữ chức Chủ tịch Fed hồi năm 2018, Tổng thống Trump liên tục gây áp lực đòi ngân hàng trung ương này mạnh tay giảm lãi suất.

Căng thẳng leo thang khi gần đây Bộ Tư pháp Mỹ gửi trát đòi hầu tòa đối với ông Powell liên quan đến chi phí cải tạo trụ sở Fed tại Washington D.C.

Con đường phía trước của tân Chủ tịch Fed được dự báo sẽ nhiều chông gai. Về kinh tế, lạm phát vẫn chưa hoàn toàn bị kiểm soát và vẫn cách xa mục tiêu 2%, trong khi nợ công leo thang và thị trường lao động đang chững lại trong trạng thái "không sa thải, không tuyển dụng."

Về chính trị, người được đề cử cũng sẽ phải đối mặt với quy trình phê chuẩn đầy thử thách tại Thượng viện Mỹ dù đảng Cộng hòa của Tổng thống Trump đang nắm giữ đa số ghế.

Ông Thom Tillis, nghị sỹ thuộc Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ, cam kết sẽ phản đối bất kỳ ứng viên nào cho đến khi cuộc điều tra nhắm vào ông Powell được giải quyết ổn thỏa.

Nhiều nghị sỹ khác cũng đã bày tỏ sự phản đối hoặc lo ngại về nỗ lực kiểm soát ngân hàng trung ương của Tổng thống Trump.

Trong nội bộ Fed, Chủ tịch mới sẽ phải thể hiện tầm ảnh hưởng lớn để xây dựng sự đồng thuận trong Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), nơi 12 thành viên đang chia rẽ sâu sắc về lộ trình lãi suất giữa bối cảnh lạm phát và chi phí hàng hóa gia tăng do ảnh hưởng từ các chính sách thuế quan.

Ông John Higgins, chuyên gia kinh tế trưởng về thị trường tại công ty nghiên cứu Capital Economics, nhận định thị trường cho rằng ông Warsh không phải là người hoàn toàn chịu sự chi phối của Tổng thống và sẽ không làm suy yếu tính độc lập của Fed hay gây lo ngại về việc phá giá tiền tệ.

Ông Warsh được dự báo sẽ ủng hộ việc hạ lãi suất nhưng sẽ không thực hiện các biện pháp nới lỏng quá mạnh mẽ như một số ứng viên tiềm năng khác.

Bên cạnh yếu tố nhân sự, đà tăng của USD còn được hỗ trợ bởi dữ liệu kinh tế vĩ mô. Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 12/2025 của Mỹ tăng cao hơn dự báo, cho thấy các doanh nghiệp đang bắt đầu chuyển chi phí từ thuế nhập khẩu vào giá thành sản phẩm.

Trong khi đó, Phó Kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới (WB) Ayhan Kose cho rằng nền kinh tế Mỹ có thể đang trải qua sự tăng tốc bền vững về tốc độ tăng trưởng, một diễn biến tích cực đối với phần còn lại của thế giới, trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu được dự báo sẽ trải qua thập kỷ tăng trưởng yếu nhất trong nửa thế kỷ qua.

Theo tờ The Wall Street Journal ngày 27/1, ông Ayhan Kose cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng nền kinh tế toàn cầu đã thể hiện khả năng phục hồi đáng ngạc nhiên trước một loạt cú sốc, trong đó Mỹ ghi nhận thêm một năm tăng trưởng mạnh mẽ ngoài dự kiến.

Tại cuộc họp ngày 28/1 vừa qua, Fed đã quyết định giữ nguyên lãi suất trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ vẫn vững chắc. Thị trường hiện kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm tổng cộng 52 điểm cơ bản trong năm 2026, với đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên, với 0,25 điểm phần trăm, dự kiến diễn ra vào tháng 6/2026.

Ngoài ra, tình hình chính trị-xã hội cũng tác động đến tâm lý nhà đầu tư. Ngày 30/1, các Thượng Nghị sỹ Mỹ đã thông qua thỏa thuận phút chót, do Tổng thống Donald Trump ủng hộ, nhằm ngăn chặn tác động xấu nhất của một đợt đóng cửa chính phủ có thể xảy ra.

Động thái diễn ra trong bối cảnh phe Dân chủ chỉ trích việc các nhân viên liên bang phụ trách nhập cư bắn chết hai người biểu tình. Vụ việc đã làm lệch hướng các cuộc đàm phán về ngân sách.

Dù vậy, nhiều khả năng một đợt đóng cửa Chính phủ một phần vẫn sẽ bắt đầu vào ngày 31/1 (giờ địa phương). Lý do là Hạ viện Mỹ không có phiên làm việc cho đến ngày 2/2 tới, có nghĩa cơ quan này không thể phê chuẩn thỏa thuận của Thượng viện trước hạn chót nửa đêm 30/1 (giờ địa phương), khiến việc gián đoạn về ngân sách vào giai đoạn cuối tuần là không thể tránh khỏi.

Trong khi đó, căng thẳng địa chính trị vẫn leo thang khi Mỹ điều thêm tàu chiến đến Trung Đông và Lầu Năm Góc tuyên bố sẵn sàng thực thi các quyết định quân sự của Tổng thống liên quan đến Iran./.

