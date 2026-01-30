Thị trường

Phản ứng thị trường sau khi Tổng thống Mỹ đề cử tân Chủ tịch Fed

Thị trường chứng khoán và kim loại quý giảm mạnh sau đề cử ông Kevin Warsh làm Chủ tịch Fed của Tổng thống Trump, tác động lớn đến giá vàng, bạc và thị trường tiền tệ.

Hương Thủy
Giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Các hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ và thị trường kim loại quý đã đồng loạt giảm mạnh trong phiên 30/1, sau khi Tổng thống Donald Trump đề cử cựu Thống đốc Kevin Warsh làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Trước giờ mở cửa phiên giao dịch tại New York, các hợp đồng tương lai cho chỉ số S&P 500 và Dow Jones đều giảm 0,5%, trong khi hợp đồng tương lai của chỉ số Nasdaq cũng lùi 0,6%.

Trước đó khi kết thúc phiên giao dịch ngày 29/1, thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận sự phân hóa rõ rệt với S&P 500 và Nasdaq sụt giảm trước áp lực từ nhóm cổ phiếu công nghệ, còn Dow Jones duy trì được sắc xanh nhẹ.

Tác động mạnh nhất ghi nhận tại thị trường kim loại quý, vốn liên tục lập đỉnh trong thời gian qua, khi làn sóng bán tháo xuất hiện ngay sau thông tin về nhân sự mới của Fed.

Giá vàng giảm 3,9% xuống còn 5.144 USD/ounce, sau khi có thời điểm “thủng” mốc 5.000 USD/ounce.

Giá bạc cũng lao dốc tới 13% và rơi xuống dưới mốc 100 USD/ounce.

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD có dấu hiệu ổn định trở lại sau giai đoạn suy yếu kéo dài. Cụ thể, đồng bạc xanh giao dịch ở mức 154 yen đổi 1 USD, tăng từ mức 153,09 yen đổi 1 USD trước đó.

Ngược lại, đồng euro giảm giá xuống còn 1,1923 USD đổi 1 euro so với mức 1.1971 USD của phiên trước.

Giới quan sát nhận định ông Warsh là một lựa chọn gây bất ngờ của Tổng thống Trump. Vị chuyên gia 55 tuổi này vốn được xem là một "nhân vật diều hâu" - người thường ủng hộ lãi suất cao để kiểm soát lạm phát.

Quan điểm này có phần mâu thuẫn với mong muốn của Tổng thống Trump về việc đưa lãi suất chủ chốt về mức 1%, thấp hơn nhiều so với mức 3,6% hiện tại.

Nếu được Thượng viện Mỹ phê chuẩn, ông Warsh sẽ chính thức thay thế ông Jerome Powell khi Chủ tịch Fed đương nhiệm kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 5/2026.

Trước đó, Tổng thống Trump đã liên tục chỉ trích ông Powell vì không cắt giảm lãi suất đủ nhanh./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Kevin Warsh #chủ tịch Fed #chứng khoán Mỹ #thị trường kim loại quý Mỹ
