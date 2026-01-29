Trung Quốc: Nhu cầu bạc tăng cao và lo ngại rủi ro

Theo Global Times, khi giá kim loại quý tiếp tục tăng, giá vàng và bạc liên tục đạt mức cao kỷ lục ở Trung Quốc, nhiều nhà máy ở nước này phải làm việc ngoài giờ để sản xuất các sản phẩm đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.

Các chuyên gia cho rằng sự tăng vọt trong tiêu thụ đã vượt xa nhu cầu trang sức truyền thống.

Diễn biến đáng chú ý nhất là sự tăng mạnh giá bạc, thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của các nhà đầu tư và khiến các sản phẩm liên quan trở nên khan hiếm.

Tại một cửa hàng của Hengtai, một công ty kinh doanh mua bán kim loại quý, ở Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, nhân viên bán hàng cho biết nhiều khách hàng đến cửa hàng đều tìm mua các sản phẩm đầu tư, thường là các thỏi bạc 1 kg.

Còn tại một nhà máy sản xuất sản phẩm bạc ở Thâm Quyến, các công nhân đã phải làm thêm giờ trong nhiều tháng liên tiếp để sản xuất các thỏi bạc đạt tiêu chuẩn đầu tư.

Giám đốc nhà máy cho biết trước đây nhà máy chủ yếu tập trung vào đồ trang sức bằng bạc, nhưng nhu cầu về thỏi bạc đầu tư đã tăng mạnh trong những tháng gần đây trong khi nhu cầu đồ trang sức giảm mạnh, dẫn đến sự chuyển đổi sản xuất.

Theo Đài Phát thanh Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CMG), những gì từng là một ngành kinh doanh phụ nay đã trở thành ngành kinh doanh chính của nhà máy.

Để đáp ứng nhu cầu mới, nhà máy đã bổ sung thêm các thiết bị như máy ép thủy lực và máy cán để mở rộng năng lực sản xuất.

Chuyên gia Sun Tao, Tổng giám đốc một nhà máy chế biến bạc, cho biết trong quý IV năm ngoái, sản xuất chủ yếu tập trung vào các thỏi bạc 1kg, cùng với một số sản phẩm 500 gram và các sản phẩm không được gia công.

Từ đầu năm nay, nhu cầu đã chuyển dịch rõ rệt sang các thỏi nhỏ hơn nặng 100 gram hoặc 200 gram, với những cải tiến trong kỹ thuật sản xuất và sự đa dạng hóa sản phẩm hơn.

Kể từ tháng 4/2025, giá bạc và vàng đều được đẩy lên mức cao kỷ lục trong bối cảnh thế giới nhiều biến động. Khi giá kim loại quý tiếp tục đạt mức cao kỷ lục, đồng, vốn trước đây phần lớn bị bỏ qua, cũng được tiếp thị như một sản phẩm đầu tư.

Tại một số trung tâm giao dịch trang sức ở Trung Quốc, các thương nhân đã tung ra thị trường những thỏi đồng nặng 1kg, nhanh chóng thúc đẩy sự tăng vọt của cái gọi là “thỏi đồng đầu tư,” ngay cả khi các chuyên gia trong ngành cảnh báo về những rủi ro đi kèm với xu hướng này.

Theo CMG, không giống như các hệ thống thu mua lại vàng và bạc đã được thiết lập tốt, hầu hết các nhà cung cấp bán thỏi đồng đầu tư hiện nay ở Trung Quốc đều nêu rõ rằng họ chỉ bán chứ không mua lại các sản phẩm này, trong khi một số chỉ cung cấp dịch vụ ký gửi.

Do đó, các nhà đầu tư cá nhân mua thỏi đồng có thể gặp khó khăn đáng kể trong việc thanh lý lượng nắm giữ của mình.

Vàng và bạc được coi là “tiền tệ cứng” toàn cầu, mang lại một giá trị lưu trữ nhất định, đặc biệt là vàng, vẫn được hỗ trợ tương đối vững chắc trong trung và dài hạn.

Nhưng sự biến động giá có xu hướng gia tăng khi định giá cao và dòng vốn tập trung cao độ, ông Zhang Yi, Giám đốc điều hành kiêm nhà phân tích tại công ty tư vấn iiMedia Research, cho biết.

Ngược lại, đồng và các kim loại không quý khác chủ yếu đóng vai trò là nguyên liệu công nghiệp, giá cả chịu ảnh hưởng mạnh mẽ hơn bởi chu kỳ công nghiệp và điều kiện cầu, khiến chúng có đặc điểm đầu tư yếu hơn nhiều so với vàng và bạc.

Chuyên gia này cảnh báo rằng các thỏi đồng hoặc các sản phẩm liên quan được tiếp thị như các mặt hàng đầu tư thường thiếu logic đầu tư cơ bản của vàng hoặc bạc, vì chúng dễ bị oxy hóa, chi phí lưu trữ cao hơn và tính ổn định giá trị hạn chế, khiến các nhà đầu tư phải đối mặt với rủi ro phí bảo hiểm đáng kể.

Ông Zhang Yi nhấn mạnh người tiêu dùng nên cảnh giác với việc tiếp thị quá mức và các câu chuyện đầu cơ thổi phồng “giá trị đầu tư” của các kim loại không phải vàng và bạc trong thời kỳ giá tăng.

Theo ông, cần phân biệt rõ ràng giữa các thuộc tính công nghiệp và tài chính, đồng thời cần có sự hướng dẫn và quản lý thị trường mạnh mẽ hơn để bảo vệ người tiêu dùng và hạn chế rủi ro đầu tư theo đám đông khi nhu cầu tăng đột biến./.

