Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất: Cầu nối giao thương và gìn giữ nét đẹp Tết Việt

Bộ Công Thương vừa ban hành công văn hỏa tốc về việc tổ chức Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 từ 2/2 đến ngày 13/2 (26 Tết Nguyên đán Bính Ngọ) thay vì kết thúc vào ngày 8/2 như thông báo trước đó.

Miễn phí gian hàng tiêu chuẩn cho doanh nghiệp nước ngoài

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp Thường trực Chính phủ ngày 26/1/2026 về công tác tổ chức Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 (sau đây gọi tắt là Hội chợ), Bộ Công Thương thông báo thời gian tổ chức Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất sẽ kéo dài từ ngày 2/2 đến ngày 13/2 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), xã Đông Anh, Hà Nội.

Đặc biệt, Bộ Công Thương cho biết Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất sẽ ưu đãi, hỗ trợ dành cho doanh nghiệp nước ngoài: Miễn phí 1 gian hàng tiêu chuẩn 9m² (bao gồm chi phí đất trống, dàn dựng và thiết bị cơ bản đi kèm); miễn chi phí tuyên truyền, quảng bá thông tin về doanh nghiệp theo các chương trình quảng bá chung của Hội chợ; miễn phí thẻ ra, vào hội chợ; các hỗ trợ, ưu đãi khác theo quy định của Ban Tổ chức.

Với chủ đề xuyên suốt “Kết nối thịnh vượng-Đón xuân huy hoàng”, sự kiện không chỉ là một hội chợ mua sắm Tết đơn thuần mà còn được định hướng trở thành một lễ hội văn hóa, du lịch và công nghiệp tầm cỡ quốc gia. Toàn bộ không gian rộng lớn của Trung tâm Triển lãm Kim Quy, với diện tích trong nhà hơn 100.000 m² và hệ thống sân ngoài trời, sẽ được quy hoạch đồng bộ để tổ chức sự kiện.

Lễ khai mạc dự kiến diễn ra vào tối ngày 2/2. Các hoạt động giao thương, trình diễn văn hóa, quảng bá sản phẩm diễn ra liên tục từ 9h đến 21h hàng ngày. Sự kiện được xem là hoạt động xúc tiến thương mại, văn hóa và du lịch có quy mô lớn nhất mở đầu cho năm mới Bính Ngọ.

9 phân khu tạo nên bức tranh đa sắc về Tết Việt

Điểm nhấn đặc biệt của Hội chợ Quốc gia Mùa Xuân 2026 là cấu trúc không gian được chia thành 9 phân khu chuyên đề, tạo nên một bức tranh tổng thể đa dạng về kinh tế, văn hóa và bản sắc các vùng miền Việt Nam.

Không gian chủ đề Thành phố Hồ Chí Minh giữ vị trí trung tâm, phân khu này sẽ trưng bày toàn diện các thành tựu về kinh tế, công nghiệp, thương mại, tài chính, và đổi mới sáng tạo của đầu tàu kinh tế cả nước. Du khách cũng sẽ được thưởng thức các hoạt động nghệ thuật và lễ hội Tết phương Nam đặc trưng.

Phân khu “Du xuân quê hương-Sản vật bốn phương” tái hiện không khí các vùng miền, phân khu này là nơi các tỉnh, thành phố giới thiệu sản vật tiêu biểu, các dự án xúc tiến thương mại - đầu tư và các điểm đến văn hóa hấp dẫn.

Phân khu “Nông sản Việt-Lan tỏa sắc xuân” do Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì sẽ là sân khấu lớn cho các sản phẩm OCOP, nông sản có chỉ dẫn địa lý, và các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp tuần hoàn.

“Xuân Thịnh vượng” dưới sự chủ trì của Bộ Công Thương, phân khu quy tụ các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng, thương mại và các ngành hàng thiết yếu phục vụ Tết.

Triển lãm chuỗi giá trị VIVC 2026 với chủ đề “From Materials to Markets”, triển lãm này kết nối toàn bộ chuỗi giá trị từ nguyên liệu, thiết kế, sản xuất đến phân phối trong các ngành dệt may, da giày, đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ.

“Tết Sum vầy” của Hà Nội tái hiện không gian văn hóa Tết cổ truyền của người Hà Nội và đồng bằng Bắc Bộ qua các sản phẩm làng nghề, nghệ thuật dân gian, thư pháp, và ẩm thực ngày Tết.

Phân khu “Tinh hoa văn hóa Việt Nam” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ mang đến không gian “Sắc Xuân Việt” của 12 ngành công nghiệp văn hóa, thương mại hóa các sản phẩm từ thời trang, nghệ thuật biểu diễn đến phim ảnh và trò chơi dân gian.

Hội chợ Hoa Xuân “Sắc Xuân Việt” là khu vực ngoài trời Sân Đông sẽ là một thế giới rực rỡ của hoa, cây cảnh, bonsai và các vật phẩm trang trí Tết truyền thống.

Khu ẩm thực “Vị Xuân gắn kết” diễn ra tại Sân Nam, du khách sẽ được trải nghiệm một hành trình ẩm thực phong phú với các món ăn đặc trưng ngày Tết và các món ăn đường phố hấp dẫn./.

Hội chợ Mùa Xuân "Kết nối thịnh vượng, đón xuân huy hoàng" sẽ khai mạc ngày 2/2 Hội chợ Quốc gia Mùa Xuân 2026 sắp diễn ra không chỉ là một sự kiện thương mại mà còn là một không gian văn hóa, nơi hội tụ và lan tỏa những giá trị tinh hoa của Tết Việt.