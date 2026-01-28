Niềm tin của người tiêu dùng Mỹ thấp nhất kể từ năm 2014

Niềm tin của người tiêu dùng Mỹ đã giảm trong tháng 1/2026 đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một thập kỷ, do cái nhìn ngày càng bi quan về nền kinh tế và thị trường lao động.

Theo dữ liệu được công bố ngày 27/1, chỉ số đo lường niềm tin người tiêu dùng Mỹ của tổ chức nghiên cứu Conference Board đã giảm xuống còn 84,5 - mức thấp nhất kể từ tháng 5/2014 - từ mức 94,2 của tháng 12/2025.

Chỉ số kỳ vọng cho 6 tháng tới cũng giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4/2025, trong khi chỉ số đánh giá điều kiện hiện tại rơi xuống mức thấp nhất trong gần 5 năm.

Sau khi cải thiện nhẹ trong tháng 12/2025, niềm tin tiêu dùng tiếp tục xu hướng đi xuống do lo ngại về giá cả cao và tăng trưởng việc làm chậm chạp.

Các nhà kinh tế dự báo thị trường lao động trong năm nay phần lớn sẽ trì trệ, với số cơ hội việc làm hạn chế, mặc dù họ không cho rằng sẽ xảy ra làn sóng sa thải trên diện rộng.

Tỷ lệ người tiêu dùng cho rằng khó tìm việc làm đã lên mức cao nhất kể từ tháng 2/2021, trong khi tỷ lệ cho rằng việc làm dồi dào tiếp tục suy giảm.

Khoảng cách giữa hai chỉ số này, thước đo được các nhà kinh tế theo dõi sát để đánh giá sức khỏe thị trường lao động, đã thu hẹp xuống mức thấp nhất trong nhiều năm.

Ngày càng ít người Mỹ kỳ vọng thu nhập của họ sẽ tăng trong những tháng tới, khiến người tiêu dùng cắt giảm kế hoạch du lịch và thận trọng hơn khi mua sắm các mặt hàng giá trị lớn như ô tô mới và một số thiết bị gia dụng.

Chỉ số của Conference Board chủ yếu tập trung vào điều kiện thị trường lao động, trong khi một thước đo riêng về tâm lý người tiêu dùng do Đại học Michigan thực hiện lại nhấn mạnh vào tài chính cá nhân và chi phí sinh hoạt.

Chỉ số của trường đại học này đã tăng lên mức cao nhất trong 5 tháng vào tháng 1, khi người Mỹ tỏ ra lạc quan hơn về nền kinh tế và tình hình tài chính của họ./.

Sự phân hóa chi tiêu trong nền kinh tế Mỹ ngày càng rõ nét Nền kinh tế Mỹ đang vận hành theo “mô hình chữ K,” với chi tiêu của nhóm thu nhập cao tăng tốc, trong khi phần lớn người tiêu dùng khác dè dặt hơn trước rủi ro việc làm và giá cả leo thang.