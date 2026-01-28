Amazon đóng cửa tất cả các cửa hàng Amazon Go và Amazon Fresh

Amazon thông báo kể từ ngày 1/2 sẽ đóng cửa tất cả các cửa hàng Amazon Go và Amazon Fresh, chuyển trọng tâm sang dịch vụ giao hàng tạp hóa - Whole Foods Market và một mô hình cửa hàng mới "siêu lớn."

Hãng bán hàng online lớn nhất sẽ chuyển đổi một số cửa hàng Amazon Fresh sắp đóng cửa thành các cửa hàng Whole Foods Market.

Hiện Amazon vận hành 57 cửa hàng Amazon Fresh và 15 cửa hàng Amazon Go.

Dù các cửa hàng tạp hóa bán trực tiếp của Amazon đã có tín hiệu tích cực, công ty cho rằng chưa tạo ra được trải nghiệm khách hàng nổi bật hay mô hình kinh tế đủ vững chắc để mở rộng quy mô lớn. Tuy nhiên, khách hàng vẫn có thể tiếp tục mua sắm online qua Amazon Fresh với dịch vụ giao hàng nhanh chóng.

Kể từ khi mua lại Whole Foods Market vào năm 2017, doanh thu của Amazon đã tăng hơn 40% và công ty đã mở hơn 550 cửa hàng. Amazon dự định mở thêm 100 cửa hàng Whole Foods Market trong những năm tới.

Công ty cũng cho biết đang mở rộng dịch vụ giao hàng tạp hóa đến 5.000 thành phố và thị trấn ở Mỹ, trong đó bao gồm hàng nghìn nơi có giao hàng trong ngày cho các sản phẩm tươi sống và hàng thiết yếu. Amazon dự định tiếp tục mở rộng dịch vụ này trong năm nay.

Ngoài ra, Amazon tiếp tục thử nghiệm các mô hình cửa hàng mới. Công ty vừa công bố kế hoạch mở một "siêu thị" bán lẻ mới, kết hợp sản phẩm tươi sống, gia dụng và hàng hóa tổng hợp.

Amazon Go, ra mắt năm 2018, là hệ thống cửa hàng không thu ngân đầu tiên cho phép khách hàng tự động thanh toán khi rời đi (just walk out). Công ty cho biết sẽ mở rộng áp dụng hình thức này tại các trung tâm phân phối và các cửa hàng mới.

Amazon Fresh ra mắt vào năm 2020, cung cấp các sản phẩm tươi sống, thịt, hải sản và các thương hiệu quốc gia tại các cửa hàng tạp hóa truyền thống./.

Amazon đẩy nhanh tự động hóa tại kho hàng bằng công nghệ AI và robot Theo ông Tye Brady, Giám đốc công nghệ của Amazon Robotics, việc ứng dụng AI đã giúp rút ngắn 2/3 thời gian thiết kế, chế tạo và triển khai Blue Jay, chỉ còn hơn 1 năm.