Giá vàng thế giới tiến gần mốc 5.200 USD/ounce, giá bạc vẫn ở mức cao

Giá vàng thế giới đã tăng hơn 3% và thiết lập mức cao kỷ lục mới trong phiên giao dịch ngày 27/1 (theo giờ Mỹ) trong bối cảnh giới đầu tư tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn trước những lo ngại ngày càng lớn về bất ổn kinh tế và địa chính trị.

Cụ thể, giá vàng giao ngay đã chạm mức đỉnh 5.181,84 USD/ounce vào lúc 20 giờ 57 phút GMT ngày 27/1 (tức khoảng 3 giờ 57 phút sáng ngày 28/1 theo giờ Việt Nam).

Trước đó, trong phiên giao dịch 26/1, giá vàng đã lần đầu tiên vượt qua ngưỡng tâm lý quan trọng 5.000 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn giao tháng 2/2026 tại Mỹ chốt phiên ít biến động, neo ở mức 5.082,60 USD/ounce.

Tính từ đầu năm 2026 đến nay, giá vàng đã tăng hơn 18%, tiếp nối đà tăng kỷ lục của năm 2025. Các yếu tố hỗ trợ bao gồm bất ổn kinh tế và địa chính trị ngày càng gia tăng, dự đoán cắt giảm lãi suất của Mỹ, và hoạt động mua gom vàng của các ngân hàng trung ương giữa xu hướng phi USD hóa toàn cầu. Các ngân hàng Deutsche Bank và Societe Generale hiện dự báo giá vàng có thể chạm mốc 6.000 USD/ounce vào cuối năm 2026.

Sàn giao dịch CME Group cho biết khối lượng giao dịch nhóm kim loại đã đạt mức kỷ lục trong ngày 26/1 với hơn 3,3 triệu hợp đồng, vượt xa kỷ lục trước đó được thiết lập vào tháng 10/2025.

Giới đầu tư đang tìm đến vàng như một kênh đầu tư an toàn sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo kế hoạch áp thuế mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ Hàn Quốc. Bên cạnh đó, nguy cơ Chính phủ Mỹ phải đóng cửa một phần cũng đang cận kề khi thời hạn chót về ngân sách là ngày 30/1 sắp đến.

Thị trường hiện cũng đang dồn sự chú ý vào cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), bắt đầu từ ngày 27/1. Mặc dù lãi suất dự kiến sẽ được giữ nguyên, song giới đầu tư đang chờ đợi cuộc họp báo của Chủ tịch Fed Jerome Powell vào ngày 28/1 để tìm kiếm các tín hiệu chính sách tiền tệ của Mỹ, trong bối cảnh lo ngại về tính độc lập của ngân hàng trung ương này gia tăng.

Ông Michael Widmer, chiến lược gia hàng hóa tại ngân hàng Bank of America, nhận định: "Các đợt tăng giá thường kết thúc khi những động lực ban đầu biến mất, nhưng trường hợp này lại không."

Song song với vàng, giá bạc cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Giá bạc giao ngay đã tăng 7,7% lên 111,84 USD/ounce trong phiên 27/1, sau khi lập kỷ lục 117,69 USD vào phiên 26/1.

Tính từ đầu năm 2026 đến nay, giá bạc đã tăng hơn 57%. Ngân hàng Citi mới đây đã nâng dự báo giá bạc trong ngắn hạn từ 100 USD/ounce lên 150 USD/ounce, trong khi Bank of America đưa ra mức giá mục tiêu là 170 USD/ounce.

Trái ngược với đà tăng của vàng và bạc, các kim loại khác ghi nhận sự giảm giá. Giá bạch kim giảm 5,1% xuống 2.616,05 USD/ounce và giá palladium giảm 3,2% xuống 1.919,08 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 28/1, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 175,3 – 177,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)./.

