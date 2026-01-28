Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa thăm chính thức Việt Nam ngày 28-29/1.

Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng khi Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV và hai bên đã kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025 (28/11/1990-28/11/2025).

Vì vậy, chuyến thăm góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Liên minh châu Âu (EU) và các nước thành viên lên một tầm cao mới, đáp ứng lợi ích của cả hai bên, trở thành một trong những mối quan hệ kiểu mẫu giữa châu Á và châu Âu, đồng thời cùng nhau kiến tạo một tương lai hòa bình, thịnh vượng, xanh và bền vững hơn ở hai khu vực và trên thế giới./.