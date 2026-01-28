Chính trị

Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu

Chuyến thăm của Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa thúc đẩy hợp tác Việt Nam-EU, hướng tới hòa bình, thịnh vượng và bền vững chung.

info-viet-nam-eu.jpg

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa thăm chính thức Việt Nam ngày 28-29/1.

Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng khi Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV và hai bên đã kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025 (28/11/1990-28/11/2025).

Vì vậy, chuyến thăm góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Liên minh châu Âu (EU) và các nước thành viên lên một tầm cao mới, đáp ứng lợi ích của cả hai bên, trở thành một trong những mối quan hệ kiểu mẫu giữa châu Á và châu Âu, đồng thời cùng nhau kiến tạo một tương lai hòa bình, thịnh vượng, xanh và bền vững hơn ở hai khu vực và trên thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Chủ tịch Hội đồng châu Âu #António Costa #Việt Nam-Liên minh châu Âu TP. Hà Nội
Theo dõi VietnamPlus

VIỆT NAM - EU

Tin liên quan

May hàng xuất khẩu sang thị trường EU. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

35 năm quan hệ Việt Nam-EU: Nâng tầm đối tác

Từ mối quan hệ thiên về viện trợ và hỗ trợ phát triển, Việt Nam-EU ngày nay đã trở thành những đối tác toàn diện trong thương mại, đầu tư, giáo dục, khoa học-công nghệ và đặc biệt là chuyển đổi xanh.

Tin cùng chuyên mục

Những chiếc áo dài của bà Nguyễn Thị Bình trong trưng bày chuyên đề. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Trưng bày chuyên đề tôn vinh nhà ngoại giao Nguyễn Thị Bình

Trưng bày “Nguyễn Thị Bình -Trí tuệ, bản lĩnh và nhân cách phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh” khai mạc ngày 27/1 tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, tôn vinh sự đóng góp bền bỉ của một nhà ngoại giao tiêu biểu, biểu tượng trí tuệ, bản lĩnh và nhân cách Việt Nam trên trường quốc tế.