Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh

Chiều 27/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đi thăm và động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng Chính phủ bày tỏ sự vui mừng khi quay lại Trung tâm sau 13 năm kể từ khi mô hình Trung tâm hành chính công đầu tiên của cả nước được nghiên cứu và thành lập tại tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng đánh giá đội ngũ cán bộ sau 13 năm đã trưởng thành hơn, có nhiều kinh nghiệm, bản lĩnh và kiến thức hơn.

Thủ tướng ghi nhận qua tiếp xúc, người dân và doanh nghiệp đều bày tỏ sự hài lòng vì có thể làm thủ tục trực tuyến hoặc trực tiếp một cách nhanh chóng, không có tiêu cực hay "tham nhũng vặt."

Chia sẻ với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh mục tiêu cuối cùng của Trung tâm là phục vụ nhân dân, giảm bớt thủ tục rườm rà, giảm chi phí và thời gian đi lại cho người dân.

Đồng thời, cán bộ cần có thái độ làm việc chủ động, tận tâm, trách nhiệm và mềm mỏng. Tuyệt đối phải thực hiện công khai, minh bạch, đúng hạn, đúng giờ; nếu hồ sơ không được giải quyết phải giải thích rõ lý do, trả lời rõ ràng cho người dân việc gì làm được, việc gì không làm được và đúng thời hạn quy định. Trung tâm cần bố trí người trực tiếp nhận hồ sơ 24/24h, từ đó phục vụ người dân tốt hơn.

Thủ tướng Chính phủ ghi nhận một số khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh như vẫn còn vướng mắc trong việc thanh toán không dùng tiền mặt; chưa xuất được biên lai điện tử; tốc độ xử lý trên hệ thống dịch vụ công vẫn phụ thuộc vào phần mềm của các bộ chủ quản còn chậm; hệ thống dịch vụ công hiện chưa hỗ trợ tốt các thủ tục liên thông phi địa giới trên nền tảng của các bộ, ngành trung ương…

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Quảng Ninh sớm có tổng hợp báo cáo các thủ tục trên dịch vụ công còn vướng mắc với các bộ, ngành trung ương để Thủ tướng kịp thời chỉ đạo tháo gỡ, khắc phục tình trạng "hạ tầng địa phương tốt nhưng phần mềm của Bộ chưa tương xứng," góp phần đưa hệ thống dữ liệu trên cổng dịch vụ công "Đúng-Đủ-Sạch-Sống-Thống nhất-Dùng chung" giữa các bộ, ngành trung ương và địa phương, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ lưu ý lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh sớm có chính sách nâng mức phụ cấp đặc thù cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm để ngăn chặn tiêu cực và đảm bảo đời sống.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Trung tâm phục vụ hành chính công tiếp tục giữ vững tinh thần tận tâm công việc, luôn xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh Quảng Ninh./.

