Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam, ngày 27/1, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith đã thăm nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh.

Trong bầu không khí thắm tình đồng chí, anh em, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith, người bạn, người đồng chí anh em thân thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam; đánh giá cao ý nghĩa hết sức đặc biệt của chuyến thăm khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào chọn thăm Việt Nam đầu tiên ngay sau thành công của Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; vui mừng chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên sang thăm và chúc mừng thành công của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, mở ra chặng đường phát triển mới của mỗi nước cũng như của mối quan hệ Việt Nam-Lào.

Chuyến thăm góp phần khẳng định đường lối đối ngoại của cả hai nước đặc biệt coi trọng giữ gìn và không ngừng phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam.

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh bày tỏ vui mừng chứng kiến những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đạt được sau 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới; chúc mừng thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và chúc mừng đồng chí Thongloun Sisoulith được Đại hội tín nhiệm tiếp tục bầu giữ cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tin tưởng sâu sắc rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đứng đầu là đồng chí Thongloun Sisoulith, đất nước Lào anh em sẽ tiếp tục phát triển ổn định, bền vững, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, vị thế quốc tế không ngừng được củng cố.

Nhân dịp này, đồng chí Nông Đức Mạnh trân trọng gửi lời thăm hỏi và chúc sức khỏe tốt đẹp nhất đến nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch nước Choummaly Sayasone và nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith bày tỏ xúc động được gặp lại nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh-người bạn lớn, người đồng chí thân thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào; trân trọng cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ chí nghĩa, chí tình, trong sáng và hiệu quả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn dành cho Lào trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công rất tốt đẹp; thông báo một số nét nổi bật về tình hình Lào, kết quả tốt đẹp đạt được tại các cuộc hội đàm, hội kiến, các hoạt động quan trọng nhân chuyến thăm; bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước những thành tựu to lớn, toàn diện mà Việt Nam đạt được thời gian qua, khẳng định những thành tựu đó gắn liền với sự cống hiến quan trọng của các thế hệ lãnh đạo tiền bối, trong đó có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith khẳng định chuyến thăm lần này với sự tham gia của nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao các bộ, ngành trung ương Lào thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng, Nhà nước Lào trong việc cùng Việt Nam triển khai thắng lợi các nghị quyết, thỏa thuận cấp cao, tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào ngày càng bền chặt, hiệu quả và thiết thực.

Hai bên khẳng định quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu dày công vun đắp là tài sản chung vô giá, là quy luật tồn tại và phát triển của hai dân tộc; nhất trí tiếp tục gìn giữ, bảo vệ và không ngừng làm sâu sắc hơn mối quan hệ đặc biệt, hiếm có này; tăng cường gắn kết chiến lược, nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất, đồng thời chú trọng giáo dục thế hệ trẻ hai nước kế tục xứng đáng truyền thống đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào./.

Chuyến thăm của Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith đến Việt Nam góp phần thắt chặt quan hệ Việt-Lào Truyền thông Lào nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đến Việt Nam giúp thắt chặt và phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.