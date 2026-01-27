Không ngừng vun đắp, phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào

Ngày 27/1, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị đón tiếp đồng chí Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Đoàn Đại biểu nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thăm, làm việc với Đảng bộ, chính quyền thành phố.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, đại diện lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội.

Về phía Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào còn có Đại tướng Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thủ đô Vientiane Anouphap Tounalom; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thongsavanh Phomvihane..., các đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đánh giá cao những thành quả to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Việt Nam đã giành được trong suốt 80 năm xây dựng, phát triển đất nước, đặc biệt là những thành tựu nổi bật đạt được sau 40 năm đổi mới, nhất là trong nhiệm kỳ Đại hội XIII; nhiệt liệt chúc mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongluon Sinsoulith đến thăm và làm việc. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Đồng chí Thongloun Sisoulith bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm.

Đối với Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith bày tỏ cảm ơn Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc và các đồng chí lãnh đạo thành phố dành sự đón tiếp nồng ấm, trọng thị, chu đáo, thắm tình anh em đối với Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Điểm lại những dấu mốc hào hùng trong chặng đường lịch sử của Thủ đô Hà Nội, đồng chí Thongloun Sisoulith đánh giá cao những thành tựu phát triển, xây dựng của Thủ đô Hà Nội thời gian qua, nhấn mạnh đây đều là những hình mẫu, kinh nghiệm quý báu đối với các đô thị của Lào trong thời gian tới. Nhân dịp này, đồng chí Thongloun Sisoulith cũng chia sẻ nhiều kỷ niệm cá nhân quý báu với Thủ đô Hà Nội.

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chúc mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội luôn tin tưởng dưới sự lãnh đạo của đồng chí Thongloun Sisoulith và Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa mới, đất nước Lào anh em tiếp tục có được những thành tựu mới, to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII, xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và phồn vinh theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa.

Quang cảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongluon Sinsoulith thăm và làm việc với Đảng bộ, Chính quyền TP. Hà Nội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc trân trọng cảm ơn đồng chí Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và Đoàn đại biểu cấp cao đã tới thăm, làm việc tại Thủ đô Hà Nội, đồng thời ghi nhận tích cực, đánh giá cao những kết quả phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố thời gian qua.

Bày tỏ ấn tượng trước những kỷ niệm của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith với Hà Nội, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh đây chính là những lời nhắc nhở để các thế hệ nhân dân Thủ đô luôn ghi nhớ, gắng sức xây dựng thành phố ngày càng đẹp đẽ, thịnh vượng hơn.

Bí thư Thành ủy khẳng định, phát huy vai trò là Thủ đô, Hà Nội luôn đặt ưu tiên cao và sẵn sàng là đối tác tin cậy, chia sẻ kinh nghiệm một cách thực chất với các đồng chí Lào, góp phần cụ thể hóa hơn nữa quan hệ hợp tác đặc biệt Việt Nam-Lào trong giai đoạn mới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội tin tưởng, trên nền tảng quan hệ truyền thống tốt đẹp và sự tin cậy chính trị sâu sắc, kết quả chuyến thăm, làm việc lần này sẽ đóng góp tích cực vào việc vun đắp, phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào; mở ra những hướng hợp tác thiết thực, hiệu quả hơn nữa giữa Hà Nội và các địa phương của Lào.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu rõ, Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Vientiane sẽ phát huy tình đoàn kết của hai nước, cụ thể hóa lời căn dặn của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith hôm nay để tăng cường liên kết kinh tế, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt, theo đúng định hướng và tinh thần trong cuộc hội đàm ngày 26/1 của các đồng chí Tổng Bí thư hai nước.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã nêu những định hướng của Thủ đô Hà Nội trong tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu tham quan không gian trưng bày sản phẩm làng nghề của Thủ đô Hà Nội.

Đại biểu hai nước Việt nam và Lào tham dự buổi làm việc với Đảng bộ, Chính quyền TP. Hà Nội của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongluon Sinsoulith. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Trước đó, ngày 26/1/2026, trong khuôn khổ các hoạt động đón chính thức đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội và đồng chí Anouphap Tounalom, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thủ đô Vientiane đã ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Đảng bộ, chính quyền Thủ đô Hà Nội (Việt Nam) và Đảng bộ, chính quyền Thủ đô Vientiane (Lào) giai đoạn 2026-2030 dưới sự chứng kiến của các đồng chí Tổng Bí thư hai nước.

Phát huy kết quả đạt được trong hợp tác giữa hai Thủ đô, Biên bản thỏa thuận giai đoạn mới tiếp tục cụ thể hóa và mở rộng nội dung hợp tác, bao trùm trên các lĩnh vực, từ cấp thành phố đến cấp cơ sở; đảm bảo đi vào chiều sâu, phù hợp định hướng phát triển của hai Thủ đô.

Về chính trị-đối ngoại, hai bên tiếp tục duy trì trao đổi đoàn, hợp tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị và đẩy mạnh tuyên truyền về quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, đồng thời, phối hợp tổ chức hoạt động kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác vào năm 2027.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongluon Sinsoulith tham quan không gian trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ làng nghề truyền thống của Hà Nội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Về kinh tế, hai Thủ đô thúc đẩy hợp tác về xúc tiến đầu tư, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, công nghiệp, thương mại, nông nghiệp, môi trường; chia sẻ thông tin, xúc tiến đầu tư và kết nối doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực giáo dục-văn hóa-xã hội, hai bên tăng cường hợp tác đào tạo cán bộ, hỗ trợ học bổng, giao lưu văn hóa và hỗ trợ y tế. Các cơ quan và tổ chức chính trị-xã hội của hai bên sẽ mở rộng hợp tác, trao đổi chuyên môn, hỗ trợ lẫn nhau một cách thiết thực, hiệu quả…/.

