Chuyến thăm của Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith đến Việt Nam góp phần thắt chặt quan hệ Việt-Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 26/1, trang điện tử báo Pasaxon - cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào và trang điện tử báo Pathetla, ấn phẩm của hãng thông tấn quốc gia Lào (KPL), đồng loạt đăng bài viết khẳng định chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Lào đến Việt Nam từ ngày 26-27/1 giúp thắt chặt và phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.



Các bài viết nhấn mạnh chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đến Việt Nam lần này là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên sau khi ông được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Nhân dân cách mạng Lào khóa XII hồi đầu tháng 1, thể hiện tính sinh động của mối quan hệ đặc biệt “không giống ai và không ai giống” giữa hai nước Việt Nam-Lào.

Điều đặc biệt là chuyến thăm diễn ra ngay sau khi hai nước đều đã tổ chức thành công Đại hội Đảng của mỗi nước, để cùng tổng kết đánh giá quan hệ hợp tác giữa Việt Nam-Lào thời gian qua và thảo luận, định hướng hợp tác giữa hai nước thời gian tới.



Mối quan hệ và hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Lào thời gian qua tiếp tục được vun đắp và không ngừng phát triển đi vào chiều sâu trong mọi lĩnh vực; quan hệ về chính trị tiếp tục có sự tin tưởng ở cấp cao nhất; đối ngoại, quốc phòng và an ninh tiếp tục là trụ cột vững chắc của quan hệ song phương; giá trị thương mại giữa hai nước đạt sự tăng trưởng ấn tượng và các dự án hợp tác chiến lược được tổ chức thực hiện hiệu quả.

Đặc biệt, hai bên đã khẳng định tiếp tục vun đắp “mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược” ngày càng không ngừng phát triển hơn nữa.



Về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai Tổng Bí thư đều nhất trí sẽ tiếp tục duy trì truyền thống trao đổi các chuyến thăm gặp giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước cũng như giữa các bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương; tập trung nâng cao chất lượng hợp tác và đi sâu hợp tác chiến lược; tiếp tục thắt chặt hợp tác và phối hợp chặt chẽ trong công tác quốc phòng-an ninh; tiếp tục tập trung tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hiện thực hóa kết nối nền kinh tế hai nước, đặc biệt là khẩn trương thúc đẩy sớm triển khai dự án đường cao tốc Viêng Chăn-Hà Nội;

Tiếp tục tập trung tuyên truyền và giáo dục người dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu sâu sắc về nguồn gốc, giá trị và ý nghĩa lịch sử của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào; tiếp tục chuẩn bị sẵn sàng cho việc kỷ niệm “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2027” nhân kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào.



Các bài viết cũng đồng thời cho biết nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã cảm ơn về sự đón tiếp trọng thị, chu đáo và ấm áp mà Tổng Bí thư Tô Lâm dành cho đoàn; chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục được tin tưởng bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV; chân thành cảm ơn và biết ơn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã trước sau như một luôn dành cho Lào sự hỗ trợ và giúp đỡ trong thời kỳ đấu tranh cứu nước trước đây. cũng như trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng phát triển đất nước hiện nay./.

Chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân đã chủ trì chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đang thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.