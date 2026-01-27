Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tri ân nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp Năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 27/1, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tới dâng hương tưởng nhớ Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn tại Khu lưu niệm (xã Ứng Thiên, thành phố Hà Nội); thăm gia đình và thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Trường Chinh, cố Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo; thăm, chúc Tết nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ cố Bộ trưởng Bộ Công an Lê Minh Hương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thành kính dâng hương tưởng nhớ và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với Cụ Bùi Bằng Đoàn - nhà trí thức lớn, người đại biểu tiêu biểu của nhân dân, Trưởng Ban Thường trực Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Cuộc đời, sự nghiệp và nhân cách của Cụ là tấm gương sáng về lòng yêu nước, đức liêm chính, tinh thần tận tụy phụng sự Tổ quốc và nhân dân; là nền móng quan trọng cho truyền thống tốt đẹp của Quốc hội Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban quản lý Khu lưu niệm, cấp ủy, chính quyền xã Ứng Thiên và thành phố Hà Nội tiếp tục quan tâm đầu tư, bảo tồn, tôn tạo và nâng cấp Khu lưu niệm ngày càng khang trang, xứng tầm; đồng thời phát huy hiệu quả các giá trị lịch sử, văn hóa và giáo dục, để nơi đây thực sự trở thành không gian tưởng niệm, giáo dục truyền thống yêu nước, liêm chính và trách nhiệm công vụ cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, các thế hệ đại biểu Quốc hội hôm nay nguyện noi theo chí lớn của Cụ, không ngừng rèn luyện bản lĩnh, trí tuệ và đạo đức công vụ; góp phần xây dựng Quốc hội ngày càng dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại; xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thắp nén hương thơm, tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Trường Chinh và cố Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Trường Chinh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Trò chuyện với gia đình cố Tổng Bí thư Trường Chinh và gia đình cố Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ tri ân sâu sắc trước những đóng góp to lớn của các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

Cố Tổng Bí thư Trường Chinh là nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam, người học trò xuất sắc và là một trong những đồng chí chiến đấu, gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Với 81 năm tuổi đời, 63 năm hoạt động cách mạng liên tục, tên tuổi và sự nghiệp của đồng chí gắn liền với những thắng lợi lớn lao, vẻ vang của cách mạng Việt Nam, đặc biệt là trong các thời điểm có tính chất bước ngoặt, khúc quanh lớn của lịch sử. Cống hiến đặc biệt của cố Tổng Bí thư Trường Chinh đã đặt nền móng cho công cuộc Đổi mới.

Bằng lý luận, phương pháp luận, nghiên cứu thực tiễn, rút ra bài học kinh nghiệm, đồng chí đã cùng với Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng hình thành tư duy đổi mới và xác lập đường lối Đổi mới toàn diện tại Đại hội toàn quốc lần thứ VI của Đảng.

Đến nay, sau 40 năm Đổi mới, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta giành được những thắng lợi, thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, tạo dựng cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Cố Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo là nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Đồng chí đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đổi mới tổ chức và hoạt động, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa vững mạnh, đặc biệt là sự ra đời của Hiến pháp năm 1992 - Hiến pháp của thời kỳ đổi mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, chúc Tết nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Sáng 27/1, thăm, chúc Tết nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn nguyên Tổng Bí thư và nguyên Chủ tịch Quốc hội đã luôn quan tâm, theo dõi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết cho hoạt động của Quốc hội thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã thành công rất tốt đẹp.

Kế thừa các nhiệm kỳ trước, Quốc hội khóa XV đã không ngừng nỗ lực đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và đáp ứng tốt hơn những yêu cầu từ thực tiễn và kỳ vọng của cử tri.

Những nỗ lực đổi mới này đã khiến Quốc hội ngày càng chuyên nghiệp, phát huy dân chủ, tăng tính pháp quyền, tạo nền tảng vững chắc để đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, trong thời gian tới, Quốc hội sẽ tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động, chuyên nghiệp hóa và hiện đại hóa để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của thực tiễn; tiếp tục nỗ lực, cố gắng, đổi mới lề lối làm việc, đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp theo hướng kiến tạo và dẫn dắt phát triển; tập trung hoàn thiện, đồng bộ thể chế để phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm và chúc tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bày tỏ vui mừng trước những thành tựu toàn diện trên mọi mặt hoạt động của Quốc hội thời gian qua, đồng thời tin tưởng phát huy những kết quả đã đạt được, với tinh thần luôn đặt lợi ích của đất nước, của nhân dân lên trên hết và trước hết, trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, Quốc hội sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu mới, hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao cho.

Trong sáng 27/1, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tới thăm gia đình và thắp hương tưởng nhớ, tri ân những đóng góp của cố Bộ trưởng Bộ Công an Lê Minh Hương./.

