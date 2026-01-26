Chủ tịch Quốc hội: Quan hệ Việt Nam-Lào đã được nâng lên tầm gắn kết chiến lược

Chiều 26/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhân dịp sang thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam.

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Lào sang thăm cấp Nhà nước Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh chuyến thăm cấp Nhà nước của đồng chí Thongloun Sisoulith có ý nghĩa hết sức quan trọng, diễn ra trong bối cảnh Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào vừa được tổ chức thành công tốt đẹp, đánh dấu những bước ngoặt quan trọng trong tiến trình phát triển của mỗi nước. Đây là dịp để hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước anh em trao đổi, chia sẻ những thành tựu và kinh nghiệm quý báu, đồng thời thống nhất các định hướng chiến lược cho giai đoạn phát triển mới.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định thành công của Đại hội mỗi nước là minh chứng sinh động cho sự lãnh đạo đúng đắn của hai Đảng, thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí và quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Việt Nam và Lào; qua đó tạo nền tảng chính trị vững chắc để hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác toàn diện, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào, mối quan hệ “có một không hai” trong quan hệ quốc tế

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt Quốc hội và nhân dân Việt Nam chúc mừng đồng chí Thongloun Sisoulith tiếp tục được Đảng, Nhà nước Lào tín nhiệm bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và tin tưởng sâu sắc rằng, với năng lực lãnh đạo, uy tín chính trị, bề dày kinh nghiệm thực tiễn, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng, to lớn vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước Lào; lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ 10 (giai đoạn 2026-2030), qua đó không ngừng nâng cao vị thế, uy tín của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng gửi lời chúc mừng tới đồng chí Saysomphone Phomvihane, Chủ tịch Quốc hội Lào, cùng các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Lào được tín nhiệm bầu giữ các cương vị quan trọng; đồng thời khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tiếp tục cùng Lào vun đắp, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đạt được trong 50 năm xây dựng đất nước, 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới và nhiệm kỳ Đại hội XI (2021-2025).

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc Lào triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XI và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ 9, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng gần 5%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 2.000 USD, qua đó tạo nền tảng vững chắc để Đại hội XII đề ra các định hướng chiến lược cho giai đoạn phát triển mới, tiếp tục củng cố vai trò lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng trước những bước tiến vượt bậc trong hợp tác kinh tế-thương mại Việt Nam-Lào, một trụ cột quan trọng của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước; trong đó kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt gần 3 tỷ USD, tăng khoảng 32,7% so với năm 2024, lập mức cao nhất từ trước đến nay và vượt xa các mục tiêu đề ra.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá những kết quả này phản ánh rõ tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và thúc đẩy phát triển bền vững, đồng thời khẳng định hai bên đang nỗ lực hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch lên 5-10 tỷ USD thông qua tăng cường kết nối hạ tầng giao thông, năng lượng, logistics, du lịch và đầu tư hiệu quả.

Về hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai cơ quan lập pháp tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế, đặc biệt trong khuôn khổ Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) và Đại hội đồng liên Nghị viện các quốc gia Đông Nam Á (AIPA), qua đó góp phần nâng cao vị thế, tiếng nói chung của các nước đang phát triển trên trường quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát, hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp; thúc đẩy thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký kết; hỗ trợ Lào tại các diễn đàn quốc tế, khu vực; đồng thời phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ khó khăn, mở rộng các lĩnh vực hợp tác mới như kinh tế số, chuyển đổi năng lượng xanh, kết nối hạ tầng, giáo dục-đào tạo, phù hợp với định hướng sau Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam; sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyển đổi số, xây dựng Quốc hội số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các hoạt động của Quốc hội.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tăng cường hợp tác, trao đổi thường xuyên giữa các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và các cơ quan trực thuộc Quốc hội hai nước; thúc đẩy giao lưu giữa các đại biểu Quốc hội, đặc biệt là đại biểu trẻ, qua đó tạo điều kiện để thế hệ trẻ hai nước hiểu biết sâu sắc hơn về truyền thống đoàn kết đặc biệt, hữu nghị vĩ đại và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, vai trò của Quốc hội ngày càng được khẳng định trong việc thể chế hóa đường lối của Đảng thành pháp luật, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, đại diện cho ý chí và quyền làm chủ của nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định quan hệ Việt Nam-Lào là mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và đã được nâng lên tầm gắn kết chiến lược, thể hiện cam kết chính trị lâu dài, là tài sản vô giá và nguồn sức mạnh to lớn của hai dân tộc.

Trên tinh thần đó, Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới, góp phần đưa quan hệ hợp tác nghị viện và quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào phát triển thực chất, hiệu quả hơn trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith bày tỏ vui mừng là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam ngay sau khi Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp; trân trọng cảm ơn lời chúc mừng của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; đánh giá cao những thành tựu to lớn, quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, nhất là thành công rực rỡ của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Thongloun Sisoulith nhất trí cao với các trao đổi, đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn về tăng cường hợp tác giữa hai Quốc hội.

Đồng chí bày tỏ mong muốn Quốc hội hai nước tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực lập pháp, giám sát tối cao, đặc biệt là việc triển khai các thỏa thuận hợp tác kinh tế song phương, nhất là các dự án hợp tác trọng điểm.

Trong 5 năm tới, Quốc hội hai nước sẽ tăng cường phối hợp nhằm triển khai hiệu quả các nghị quyết của hai Đảng, đưa quan hệ hợp tác nghị viện Việt Nam - Lào phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.

Đồng chí khẳng định Quốc hội Lào sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam trong trao đổi kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động nghị viện và tăng cường giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác cấp cao đã ký kết.

Qua đó, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào ngày càng phát triển sâu rộng, thực chất, hiệu quả, đồng thời củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước./.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chiều 26/1/2026, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.