Tăng cường chấp hành nghiêm pháp luật tố tụng hành chính, thi hành án hành chính

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ký Công văn số 85/TTg-V.I của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấp hành nghiêm pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính.

Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “ba không”

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư tại Công văn số 18802-CV/VPTW ngày 11/11/2025 của Văn phòng Trung ương Đảng về Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án hành chính hiện nay” và ý kiến của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của Luật Tố tụng hành chính về trách nhiệm tham gia đối thoại, tham gia phiên tòa và cung cấp tài liệu, chứng cứ trong các vụ án hành chính mà cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước bị khởi kiện; chỉ đạo rà soát, phân công trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân và xác định rõ thời hạn, lộ trình chi tiết để tổ chức thi hành dứt điểm các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính đã có hiệu lực thi hành mà Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân là bên phải thi hành án, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “ba không,” không tham gia tố tụng, không kháng cáo khi không đồng tình với bản án, quyết định và không tổ chức thi hành khi bản án, quyết định đã có hiệu lực trong bộ máy hành chính nhà nước trên địa bàn địa phương.

Báo cáo, đề xuất Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy xem xét đưa vào diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo đối với những bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính thuộc trách nhiệm thi hành của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, nhất là những bản án, quyết định chưa thi hành xong đã kéo dài nhiều năm, Tòa án đã ra quyết định buộc thi hành án hành chính, cơ quan có thẩm quyền đã đôn đốc, kiến nghị việc thi hành án hành chính.

Công chức Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh xử lý hồ sơ nghiệp vụ trên môi trường số. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Không đánh giá hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm pháp luật về thi hành án hành chính

Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức kiểm tra, thanh tra, xem xét và xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi chậm thi hành án, không chấp hành, chấp hành không đúng hoặc không đầy đủ nội dung bản án, quyết định của Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính năm 2015, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính.

Đồng thời, đưa nội dung công tác thi hành án hành chính vào chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của Ủy ban nhân dân các cấp; bổ sung tiêu chí đánh giá kết quả thi hành án hành chính vào tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét thi đua, khen thưởng đối với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh, thành phố.

Thực hiện và chỉ đạo thực hiện nghiêm Điều 31 Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người phải thi hành án không thi hành bản án, quyết định của Tòa án về việc không xét thi đua, khen thưởng; không đánh giá, phân loại ở mức độ hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm pháp luật về thi hành án hành chính.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác thi hành án hành chính, trách nhiệm của người đứng đầu, xác định đây là một trong những nội dung cần phải xem xét trong công tác đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ.

Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh, thành phố trong công tác thi hành án hành chính; phối hợp chặt chẽ với cơ quan kiểm sát, cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn trong quá trình các cơ quan này thực hiện chức năng kiểm sát và theo dõi thi hành án hành chính theo quy định của Luật Tố tụng hành chính và Nghị định số 71/2016/NĐ-CP.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tư pháp giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về tố tụng hành chính, thi hành án hành chính; phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các bộ, ban, ngành có liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả ý kiến của Ban Bí thư tại Công văn số 18802-CV/VPTW ngày 11/11/2025 của Văn phòng Trung ương Đảng và chỉ đạo tại văn bản này./.

