Vững mạnh từ cơ sở, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng

Thực tiễn cho thấy, tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh là nền tảng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đồng thời bảo đảm sự kế thừa, phát triển liên tục, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên phát triển mới.

Đảng bộ thành phố Hải Phòng đã và đang triển khai hiệu quả nhiệm vụ này, với nhiều cách làm chủ động, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm đô thị cảng, trung tâm công nghiệp lớn của cả nước.

Vững mạnh từ cơ sở

Đảng bộ phường Đông Hải đã và đang khẳng định hiệu quả của công tác xây dựng Đảng tại địa phương. Đảng bộ phường luôn xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xuyên suốt, tập trung củng cố tổ chức cơ sở Đảng gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Đông Hải Nguyễn Anh Tuấn, phường Đông Hải được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 phường thuộc quận Hải An (gồm phường Đông Hải 1, Đông Hải 2 và phường Nam Hải). Đảng bộ phường Đông Hải được thành lập theo Quyết định số 1901-QĐ/TU, ngày 20/6/2025 của Thành ủy Hải Phòng, chính thức đi vào hoạt động từ 1/7/2025.

Đảng bộ phường có 67 tổ chức đảng, gồm: 7 đảng bộ (2 đảng bộ cơ quan, 1 Đảng bộ lực lượng vũ trang, 1 đảng bộ đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập, 3 đảng bộ doanh nghiệp); 15 chi bộ cơ sở (1 chi bộ lực lượng vũ trang, 8 chi bộ đơn vị sự nghiệp công lập, 6 chi bộ doanh nghiệp); 45 chi bộ trực thuộc (chi bộ không phải là chi bộ cơ sở, trong đó có 30 chi bộ tổ dân phố) với 3.041 đảng viên.Việc hợp nhất, thành lập mô hình tổ chức chính quyền địa phương mới đặt ra nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức đối với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đặc biệt khi chính quyền hai cấp đã đi vào hoạt động, việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh có vai trò vô cùng quan trọng.

Trong thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cả hệ thống chính trị phường đã đồng sức, đồng lòng, khắc phục mọi khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn phường.

Đảng bộ phường Đông Hải đã rất khẩn trương, kịp thời ổn định ngay công tác tổ chức, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương.

Bí thư Đảng ủy phường Đông Hải Nguyễn Anh Tuấn cho rằng, thêm một đảng viên, Đảng bộ thêm sức mạnh.

Việc Đảng ủy phường Đông Hải chính thức tiếp nhận 15 Chi bộ thuộc Đảng bộ Công ty Cổ phần DAP-Vinachem với tổng số 156 đảng viên vào ngày 16/1 vừa qua là minh chứng rõ nét cho hiệu quả công tác củng cố, phát triển tổ chức Đảng trên địa bàn, đồng thời đánh dấu bước chuyển quan trọng trong công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng theo chủ trương chung, phù hợp với yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới.

"Việc tiếp nhận thêm tổ chức Đảng trong doanh nghiệp lớn, có truyền thống và kinh nghiệm như Đảng bộ Công ty cổ phần DAP - Vinachem sẽ góp phần tăng cường sức mạnh tổng hợp, làm phong phú thêm thực tiễn lãnh đạo của Đảng bộ phường. Kể từ ngày tiếp nhận, Đảng bộ Công ty cổ phần DAP - Vinachem và các đảng viên không chỉ là thành viên của Đảng bộ phường Đông Hải về mặt tổ chức, mà còn là lực lượng chính trị quan trọng, cùng chung trách nhiệm trong xây dựng Đảng bộ phường trong sạch, vững mạnh; tham gia tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại trên địa bàn," Bí thư Đảng ủy phường Đông Hải Nguyễn Anh Tuấn khẳng định.

Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần DAP - Vinachem Vũ Văn Bằng chia sẻ, sức mạnh của Đảng được tạo nên từ vai trò, trách nhiệm và sự cống hiến của mỗi đảng viên.

Việc tiếp nhận 156 đảng viên thuộc Đảng bộ Công ty Cổ phần DAP-Vinachem về trực thuộc Đảng bộ phường Đông Hải theo Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ không chỉ góp phần tăng cường lực lượng đảng viên, mà còn thể hiện sự phối hợp hiệu quả giữa Đảng bộ phường với tổ chức Đảng trong doanh nghiệp.

Thông qua công tác quản lý thống nhất và duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ, đội ngũ đảng viên được phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đồng loạt vào cuộc với khí thế mới

Trong bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm "Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!", trong đó Tổng Bí thư khẳng định: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vừa kết thúc rất thành công là sự kiện chính trị đặc biệt trọng đại, mở ra một kỷ nguyên phát triển mới cho đất nước...

Chuyển sang giai đoạn mới, mỗi chủ trương đúng đắn khi ban hành phải được thực hiện với quyết tâm gấp mười lần và hành động gấp trăm lần trong thực tiễn; quyết tâm chính trị phải ở mức cao nhất, nỗ lực ở mức lớn nhất, hành động phải quyết liệt nhất - đó là mệnh lệnh xuất phát từ ý chí và khát vọng phát triển của dân tộc.

Từ Trung ương đến địa phương, từ các cơ quan Đảng, Nhà nước đến Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, tất cả phải đồng loạt vào cuộc với khí thế mới.

Hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội với 185 nhiệm vụ rất cụ thể trên các lĩnh vực.

Các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá được xác định trong Nghị quyết Đại hội đều cụ thể hoá bằng các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án cụ thể để có thể đánh giá, kiểm đếm và lượng hoá kết quả trong quá trình thực hiện bảo đảm phương châm “6 rõ.”

Trong đó có đề ra một số nhiệm vụ cần triển khai ngay trong năm đầu nhiệm kỳ để tạo động lực cho cả nhiệm kỳ như: Tập trung triển khai xây dựng Khu thương mại tự do thế hệ mới, Khu kinh tế ven biển phía Nam; đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, trình phê duyệt và công bố điều chỉnh quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.

Theo Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu, mục tiêu đến năm 2030, xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á; tiên phong trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo; là trung tâm kinh tế biển, du lịch chất lượng cao, dịch vụ - logistics và năng lượng sạch hàng đầu cả nước, trung tâm quốc tế về đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ biển.

Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, an sinh và phúc lợi xã hội toàn diện, tiệm cận các thành phố tiêu biểu trong khu vực; quốc phòng - an ninh - trật tự an toàn xã hội vững chắc.

Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố đoàn kết, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao, cán bộ tiêu biểu về bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng cống hiến; đi đầu trong xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa.

Về các chỉ tiêu xây dựng Đảng đến năm 2030, Hải Phòng phấn đấu tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt từ 3% tổng số đảng viên trở lên; Thành lập từ 200 - 220 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

Đến hết năm 2027, 100% chính quyền cấp xã được công nhận đạt chuẩn “Chính quyền thân thiện” và 100% sở, ban, ngành thành phố được công nhận đạt chuẩn “Công sở thân thiện.”

Hằng năm, 100% người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đối thoại với nhân dân theo quy định...

Năm 2025, thành tựu nổi bật trong bức tranh kinh tế Hải Phòng đó là tốc độ tăng trưởng, với GRDP đạt 11,81%, cao nhất trong 6 thành phố trực thuộc Trung ương, là địa phương đầu tiên trong cả nước duy trì 11 năm liên tiếp tăng trưởng GRDP hai con số. Quy mô nền kinh tế đạt gần 30 tỷ USD, đứng thứ 3 toàn quốc.

Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố giữ vững ổn định, đoàn kết; phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể trong quyết định những vấn đề lớn và quan trọng của thành phố.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động nhân dân triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, có nhiều đổi mới, khoa học, hiệu quả.

"Những kết quả nổi bật trong năm 2025 là minh chứng cho sự đổi mới trong tư duy lãnh đạo, sự kiên định trong hành động và đồng thuận của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân; là nền tảng vững chắc để thành phố vững bước cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới," Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu nhấn mạnh./.

