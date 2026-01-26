Học giả Italy khẳng định bản lĩnh chiến lược và tư duy phát triển của Việt Nam

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam đánh dấu một bước ngoặt lịch sử của Việt Nam khi xác định lộ trình đưa đất nước trở thành một nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Đó là đánh giá của ông Francesco Maringiò - Trưởng ban Đối ngoại của Đảng Cộng sản Italy (PCI), đồng thời là Phó Chủ tịch Quỹ Italy-Việt Nam, trong cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN tại Rome.

Theo ông Maringiò, tại kỳ Đại hội trước hai cột mốc kỷ niệm quan trọng (2030 - 100 năm thành lập Đảng và năm 2045 - 100 năm thành lập nước), khái niệm được đưa ra trong kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam không phải là một công thức chính trị, mà chỉ ra một giai đoạn phát triển mới về chất của Việt Nam, với đặc trưng là sự tự tin từ quan điểm chiến lược, là đổi mới công nghệ, là sự chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng mới.

Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam xác định rõ ràng 8 nội dung xuyên suốt tập trung triển khai các quyết sách chiến lược: từ hoàn thiện thể chế đến xây dựng xã hội lành mạnh, từ lấy khoa học và công nghệ làm trung tâm, đến tầm quan trọng của văn hóa làm nền tảng cho sự phát triển.

Điều quan trọng là Đại hội không coi phát triển kinh tế là mục đích độc nhất, mà phát triển kinh tế phải nằm trong tầm nhìn tổng thể, với sự tác động qua lại giữa tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội, phát triển văn hóa, bảo vệ môi trường nhằm đáp ứng điều kiện sống và làm việc của người dân Việt Nam.

Một khía cạnh đặc biệt khác, nhất là nhìn từ phương Tây, là mục tiêu tăng trưởng GDP 10% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030. Đây là một mục tiêu rất tham vọng, nhưng là có thể đạt được và được đóng khung trong một chiến lược đặt trọng tâm vào việc cải thiện cụ thể điều kiện sống của người dân và sự cân bằng giữa con người và thiên nhiên.

Để đạt được các mục tiêu này, Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra những nội dung quan trọng khác như cải cách thể chế, đấu tranh chống tham nhũng, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, phù hợp với trình độ phát triển mới của lực lượng sản xuất. Đây là dấu hiệu của một Đảng có khả năng hoạch định các giai đoạn phát triển của mình, lồng ghép chúng vào một thời kỳ lịch sử lâu dài, bắt đầu từ sự nghiệp giải phóng, độc lập dân tộc, đưa đất nước trở thành một dân tộc phát triển, thịnh vượng.

Trưởng ban Đối ngoại của Đảng Cộng sản Italy lưu ý Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra trong bối cảnh quốc tế có nhiều mâu thuẫn sâu sắc.

Một mặt, có rất nhiều khả năng và cơ hội cho toàn nhân loại, như quá trình chuyển đổi công nghệ đang diễn ra, tính trung tâm của nền kinh tế kỹ thuật số, tác động của trí tuệ nhân tạo, công nghệ mới, công nghệ xanh.

Tất cả những điều này mang lại cho Việt Nam khả năng đạt được những bước nhảy vọt về chất trong phát triển. Hơn nữa, sự vươn lên của Nam bán cầu tạo ra không gian vận động mới cho một chính sách đối ngoại độc lập và đa dạng đầy tiềm năng của Việt Nam.

Mặt khác, những thách thức, cũng rõ ràng không kém, là sự cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc, căng thẳng địa chính trị ngày càng gia tăng, chủ nghĩa bảo hộ thương mại, chủ nghĩa bảo hộ công nghệ, sự phân mảnh của chuỗi giá trị toàn cầu.

Các văn kiện của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ ra một cách tiếp cận rất thú vị, hướng tới sự tự tin chiến lược quốc gia, nhưng đồng thời không khép mình trong chủ nghĩa biệt lập mà duy trì hội nhập quốc tế. Việc nhấn mạnh vào an ninh quốc gia, không chỉ là quân sự, kinh tế, lương thực, năng lượng, công nghệ..., là một cách để bảo vệ Tổ quốc, luôn gắn liền với bối cảnh quốc tế.

Phó Chủ tịch Quỹ Italy-Việt Nam Francesco Maringiò khẳng định sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là một ví dụ điển hình rất thú vị cho những ai muốn biết rõ về Việt Nam, cũng như triết học và thực tiễn Marxist đương đại.

Kể từ khi lãnh đạo đất nước, đặc biệt là trong 40 năm thực hiện công cuộc Đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chứng tỏ khả năng phi thường trong việc kết hợp giữa sự kiên định trong các nguyên tắc tư tưởng và sự sáng tạo trong việc vận dụng thực tiễn các nguyên tắc này với kết quả đạt được rõ ràng.

Từ một trong những nền kinh tế nghèo nhất thế giới, Việt Nam đã trở thành một quốc gia đang tăng trưởng nhanh chóng nhưng vẫn giữ được ổn định chính trị với nguyên tắc và định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chính khả năng kết hợp giữa sự cứng rắn về nguyên tắc và tính linh hoạt trong chiến thuật và thực tiễn là điều đặc biệt quan trọng. Và hơn nữa, như đã nêu rõ trong các văn kiện đại hội, 5 bài học kinh nghiệm quý báu mà Đảng Cộng sản Việt Nam rút ra từ 40 năm Đổi mới thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về chủ nghĩa duy vật lịch sử, từ đó xuất phát từ thực tế cụ thể của Việt Nam, tôn trọng quy luật khách quan của phát triển kinh tế, đặt nhu cầu, yêu cầu của người dân Việt Nam làm trung tâm hành động.

Đại hội nhấn mạnh những "chìa khóa" thành công của Việt Nam.

Thứ nhất, là tăng cường hơn nữa mối quan hệ với quần chúng nhân dân thông qua việc thực hiện cụ thể các chính sách chứ không chỉ là hình thức lý thuyết.

Thứ hai, là phải là kiên quyết thực hiện những quyết định, chiến lược đã xác định, hoàn thiện về mặt thể chế, về nguồn nhân lực có trình độ và cơ sở hạ tầng hiện đại - đòn bẩy cơ bản để thúc đẩy phát triển kinh tế.

Và cuối cùng là giữ vững sự trong sạch, vững mạnh của Đảng thông qua đấu tranh chống tham nhũng và cùng với việc xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn, chính trị cao.

Trưởng ban Đối ngoại của Đảng Cộng sản Italy Francesco Maringiò nhấn mạnh Đại hội XIV là dịp tuyệt vời để thể hiện mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các đảng cộng sản và Marxist khác, các đảng anh em cũng như các đảng chính trị trên khắp thế giới và với các hiệp hội đoàn kết hoặc các quỹ liên kết Việt Nam với các nước khác trên thế giới.

Ông khẳng định việc trao đổi kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau là những công cụ thiết yếu để xây dựng một giải pháp thay thế cho nguy cơ chiến tranh đang rình rập trước mắt.

Những kinh nghiệm của Việt Nam, không chỉ trong công cuộc xây dựng đất nước mà còn trong xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa với những đặc thù của Việt Nam, với những bài học lý luận và thực tiễn, đã góp phần quý giá vào di sản chung của tư tưởng tiến bộ quốc tế./.

