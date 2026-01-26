Multimedia

Video

Đan Mạch thúc đẩy các biện pháp quân sự tại Greenland

Trong thông báo mới đây, lực lượng cảnh sát Greenland cho biết đã phê duyệt việc thành lập các khu quân sự tạm thời tại thủ phủ Nuuk và tại Kangerlussuaq để phục vụ nhu cầu của quân đội Đan Mạch.

Đan Mạch thúc đẩy các biện pháp quân sự tại Greenland

Lực lượng vũ trang Đan Mạch đã thiết lập một khu quân sự tạm thời, được kiểm soát chặt chẽ, tại thị trấn Kangerlussuaq của Greenland, nhằm phục vụ việc lưu trữ trang thiết bị.

Trong thông báo mới đây, lực lượng cảnh sát Greenland cho biết đã phê duyệt việc thành lập các khu quân sự tạm thời tại thủ phủ Nuuk và tại Kangerlussuaq để phục vụ nhu cầu của quân đội Đan Mạch.

Các khu vực này sẽ bị hạn chế tiếp cận và được giám sát thường xuyên. Greenland hiện là vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch - vốn là một thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đồng thời Greenland giữ vị trí chiến lược quan trọng tại khu vực Bắc Cực.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần bày tỏ mong muốn kiểm soát Greenland, viện dẫn tầm quan trọng chiến lược đối với an ninh quốc gia của Mỹ.

Đáp lại, Chính phủ Đan Mạch và chính quyền Greenland nhiều lần khẳng định hòn đảo không phải để mua bán, kêu gọi Mỹ tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Greenland #khu quân sự tạm thời Đan Mạch Greenland
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa. (Ảnh: THX/TTXVN)

Châu Âu hoan nghênh việc Mỹ nhượng bộ về Greenland

Hội đồng châu Âu mô tả việc Mỹ rút lại kế hoạch áp thuế bổ sung đối với 8 nước châu Âu là một động thái "tích cực" và cho rằng Mỹ cần thực hiện đầy đủ thỏa thuận thương mại mà hai bên đã đạt được.

Tin cùng chuyên mục

Tạm giữ hình sự 5 đối tượng trong vụ cô gái bị quấy rối khi "đi bão" tại Hà Nội

Tạm giữ hình sự 5 đối tượng trong vụ cô gái bị quấy rối khi "đi bão" tại Hà Nội

Liên quan vụ cô gái tố bị quấy rối khi "đi bão" tại hầm Kim Liên, ngày 26/1, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã làm rõ 8 đối tượng. Theo cơ quan chức năng, sau khi mạng xã hội chia sẻ thông tin về một nhóm thanh niên đánh nhau, gây rối trật tự công cộng và quấy rối tình dục tại khu vực hầm Kim Liên, Giám đốc Công an Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám khẩn trương điều tra, làm rõ sự việc. Qua xác minh, nhà chức trách xác định 8 đối tượng, đều dưới 18 tuổi.