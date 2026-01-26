Đan Mạch thúc đẩy các biện pháp quân sự tại Greenland

Lực lượng vũ trang Đan Mạch đã thiết lập một khu quân sự tạm thời, được kiểm soát chặt chẽ, tại thị trấn Kangerlussuaq của Greenland, nhằm phục vụ việc lưu trữ trang thiết bị.

Trong thông báo mới đây, lực lượng cảnh sát Greenland cho biết đã phê duyệt việc thành lập các khu quân sự tạm thời tại thủ phủ Nuuk và tại Kangerlussuaq để phục vụ nhu cầu của quân đội Đan Mạch.

Các khu vực này sẽ bị hạn chế tiếp cận và được giám sát thường xuyên. Greenland hiện là vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch - vốn là một thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đồng thời Greenland giữ vị trí chiến lược quan trọng tại khu vực Bắc Cực.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần bày tỏ mong muốn kiểm soát Greenland, viện dẫn tầm quan trọng chiến lược đối với an ninh quốc gia của Mỹ.

Đáp lại, Chính phủ Đan Mạch và chính quyền Greenland nhiều lần khẳng định hòn đảo không phải để mua bán, kêu gọi Mỹ tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ./.