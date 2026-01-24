Đan Mạch lập khu vực quân sự tại Greenland

Lực lượng vũ trang Đan Mạch đã thiết lập một khu vực quân sự khép kín tại thị trấn Kangerlussuaq của Greenland để lưu trữ trang thiết bị.



Cảnh sát Greenland ngày 23/1 cho hay đã phê duyệt việc thành lập các khu vực quân sự tạm thời tại Nuuk và Kangerlussuaq để phục vụ lực lượng vũ trang Đan Mạch.

Tại Kangerlussuaq, một khu vực quân sự tạm thời đã được thiết lập, nơi quân đội Đan Mạch sẽ sử dụng để lưu trữ trang thiết bị.



Theo thông báo, một khu vực quân sự để lưu trữ trang thiết bị đã được thiết lập tại thủ phủ Nuuk của Greenland từ tuần trước, và một khu vực khác sẽ được thiết lập tại đây vào tuần tới để bố trí một khách sạn nổi. Các khu vực này sẽ được phong tỏa và đặt dưới hoạt động giám sát thường xuyên./.

