Hội nghị Davos 2026 kêu gọi hợp tác trong một thế giới thay đổi nhanh chóng

Tại phiên thảo luận cuối cùng của Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) năm 2026 tại Davos (Thụy Sĩ) ngày 23/1, các đại biểu tham dự đều nhấn mạnh rằng một thế giới đang thay đổi nhanh chóng đòi hỏi nhiều cuộc đối thoại và hợp tác mạnh mẽ hơn trong bối cảnh các thách thức toàn cầu.

Những người đứng đầu các tổ chức quốc tế lớn đều cho rằng nền kinh tế toàn cầu đang cho thấy khả năng phục hồi, dù có những gián đoạn do chính sách thương mại của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Nhưng trong khi tăng trưởng vẫn được duy trì, những vấn đề như mức nợ công đáng lo ngại và bất bình đẳng vẫn hiện hữu; và đây là những vấn đề các quốc gia và doanh nghiệp cần tập trung giải quyết.

Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới Ngozi Okonjo-Iweala cho biết lĩnh vực thương mại đã phải chịu "cú sốc nghiêm trọng nhất trong 80 năm," làm suy yếu các quy tắc thương mại toàn cầu.

Vì vậy, thế giới cần kiên cường hơn nữa, ở cả khu vực công và khu vực tư để đối phó với những bất ổn trong tương lai.

Nói về cách thức quản lý rủi ro liên quan đến Trí tuệ Nhân tạo (AI), bà Okonjo-Iweala nhấn mạnh sự cần thiết của hợp tác toàn cầu, bởi không một quốc gia hay thậm chí một khu vực nào có thể tự mình điều chỉnh hoặc đặt ra các giới hạn cho AI.

Một điểm nhấn tại Davos năm nay là các cuộc thảo luận xoay quanh tình trạng bất bình đẳng giàu nghèo.

Hàng trăm triệu phú và tỷ phú đã ký thư ngỏ kêu gọi chính phủ các nước tăng thuế đối với giới siêu giàu, coi đây là một phần giải pháp để bảo đảm tiến bộ xã hội lâu dài. Lời kêu gọi này phản ánh nghịch lý của tăng trưởng toàn cầu: tài sản tăng nhanh, nhưng lợi ích không lan tỏa đồng đều.

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde cũng cho rằng các nước phải thận trọng trong thực thi chính sách, trước tình tình trạng bất bình đẳng giàu nghèo ngày càng sâu sắc, và cần xây dựng lại niềm tin đã giảm sút thông qua đối thoại.

Bộ trưởng Tài chính Saudi Arabia Mohammed Al-Jadaan cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải mở rộng đối thoại và hợp tác, đồng thời kêu gọi hỗ trợ các tổ chức như WEF, Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch WEF Borge Brende nhấn mạnh đối thoại là thiết yếu để đưa thế giới tiến lên. Củng cố thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho sự tham gia, giải quyết xung đột và đạt được tăng trưởng toàn diện đều phụ thuộc vào đối thoại của các nhà hoạch định chính sách.

WEF 2026 diễn ra trong trong bối cảnh kinh tế-chính trị toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều bất ổn. Với chủ đề “Tinh thần đối thoại,” hội nghị năm nay là cơ hội để các nhà lãnh đạo chính trị, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế tìm kiếm tiếng nói chung, giữa lúc trật tự kinh tế và địa chính trị thế giới đang chịu sức ép chưa từng có kể từ sau đại dịch COVID-19./.

Hội nghị WEF Davos 2026: Đối thoại trong kỷ nguyên cạnh tranh Davos 2026 tập trung vào tinh thần đối thoại, hợp tác để vượt qua cạnh tranh khốc liệt, đối đầu địa chính trị và công nghệ trong bối cảnh toàn cầu biến động.