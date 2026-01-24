Cẩn trọng tránh bẫy lừa đảo khi đặt phòng, vé máy bay dịp Tết

Vào những dịp nghỉ lễ, Tết, nhu cầu đi du lịch của người dân thường tăng cao. Nhiều người có xu hướng tìm kiếm, đặt phòng lưu trú, vé máy bay, tour du lịch thông qua các ứng dụng trực tuyến hoặc fanpage trên mạng xã hội bởi sự tiện lợi, nhanh chóng và dễ dàng trao đổi thông tin.

Thực tế này đã tạo kiều kiện để các đối tượng xấu tung ra nhiều chiêu trò lừa đảo tinh vi liên quan đến đặt phòng, đặt vé, không chỉ gây thiệt hại về tài chính mà còn khiến người dân hoang mang, lo lắng.

Đa dạng các hình thức lừa đảo

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, chị Nguyễn Kiều Liên có nhu cầu đặt phòng lưu trú cho gia đình ở khu đô thị Vinhomes Ocean Park (xã Gia Lâm, Hà Nội).

Sau khi tìm hiểu thông tin trên các hội nhóm cho thuê nhà ở khu vực này và tìm được chỗ ưng ý, chị Liên đã nhắn tin với người cho thuê được yêu cầu đặt cọc 50% tiền phòng.

Thấy số tiền đặt cọc cho kỳ nghỉ khá lớn, chị Liên không đồng ý và muốn được thanh toán tiền phòng trực tiếp khi nhận phòng.

Sau rất nhiều trao đổi về loại phòng, mức giá, combo ưu đãi, chị Liên đồng ý chuyển 50% tiền cọc của đêm đầu tiên với số tiền là 300.000 đồng.

Không ngờ sau khi chuyển khoản, mọi tin nhắn của chị Liên không được hồi đáp nữa. Số điện thoại từng liên hệ được cũng không hoạt động.

Chị Kiều Liên chia sẻ: "Để lừa được khách hàng chuyển tiền, kẻ lừa đảo không chỉ chuẩn bị đầy đủ các hình ảnh, thông tin giới thiệu phòng cũng như những lời nhận xét (feedback) tốt đẹp của những khách thuê phòng mà còn vô cùng kiên nhẫn và chiều khách. Khi biết mình bị lừa đảo, tôi thấy rất bất an, mệt mỏi vì mặc dù số tiền mất không nhiều, nhưng tôi đã tốn quá nhiều thời gian để tìm kiếm và trao đổi cẩn thận mà vẫn bị lừa."

Chị Phạm Thu Trang, chủ sở hữu Khu nghỉ dưỡng Chạm Homestay (bản Sò Lườn, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu) mới đây đã đăng tải cảnh báo trên trang fanpage về việc xuất hiện fanpage giả mạo Chạm Homestay nhằm lừa đảo khách chuyển tiền đặt cọc.

Trong nội dung cảnh báo, chị cho biết: "Hiện tại đã xuất hiện page giả mạo Chạm với mục đích lừa khách chuyển tiền cọc. Để đảm bảo an toàn, các bạn vui lòng kết bạn trực tiếp với quản lý và gọi video call để xác thực đúng home trước khi đặt cọc. Không xác thực-không chuyển cọc."

Cảnh báo được đăng công khai nhằm giúp du khách nâng cao cảnh giác, tránh rơi vào bẫy lừa đảo khi đặt phòng trực tuyến.

Vấn nạn lừa đảo chiếm dụng tiền đặt cọc phòng nghỉ không chỉ người dùng chịu thiệt hại mà nhiều khách sạn, homestay chính chủ cũng đang "đau đầu" trước tình trạng kẻ xấu giả mạo fanpage để lừa đảo đặt phòng.

Nhiều cơ sở lưu trú cho biết thường xuyên phải đăng tải thông tin đính chính, cảnh báo khách hàng về các trang giả mạo mang tên mình, đồng thời tiếp nhận, giải thích hàng loạt tin nhắn từ du khách sau khi phát hiện bị lừa và quay lại truy trách nhiệm.

Thực trạng này không chỉ gây tổn thất về hình ảnh, uy tín thương hiệu mà còn làm ảnh hưởng đến niềm tin của khách hàng đối với hoạt động đặt phòng trực tuyến.

Cẩn trọng, tỉnh táo tránh bẫy lừa đảo

Khi nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng cao, cùng những "cơn sốt" săn vé máy bay giá rẻ dịp nghỉ lễ, các đối tượng lừa đảo đã tung ra nhiều chiêu trò tinh vi nhằm chiếm đoạt tiền của người dân.

Với kinh nghiệm bán vé máy bay, combo du lịch... cho nhiều đơn vị, chị Nguyễn Thanh Dung chia sẻ: Thủ đoạn phổ biến của đám lừa đảo là trà trộn vào các hội, nhóm du lịch, nhóm thanh lý vé trên mạng xã hội, lập tài khoản mang tên "phòng vé," "đại lý cấp 1," sử dụng logo hãng hàng không hoặc hình ảnh nhân viên mặc đồng phục để tạo lòng tin.

Các đối tượng chủ động tiếp cận người có nhu cầu mua vé, chào mời các gói "vé suất ngoại giao," "vé thanh lý giờ chót" với mức giá rẻ bất thường, kèm theo nhiều phản hồi giả mạo của khách hàng.

Ảnh minh họa.

Tinh vi hơn, kẻ gian còn tạo mã đặt chỗ trên website chính thức của các hãng hàng không rồi gửi cho nạn nhân kiểm tra. Khi thấy thông tin chuyến bay trùng khớp, nhiều người lập tức chuyển tiền mà không biết đó chỉ là mã giữ chỗ chưa thanh toán.

Sau khi nhận tiền, các đối tượng nhanh chóng hủy mã, chặn liên lạc và biến mất. Với những người ít kinh nghiệm đặt vé máy máy, chị Thanh Dung khuyên nên trực tiếp đặt vé qua website chính thức của các hãng hàng không. Trường hợp giao dịch qua trung gian thì nên lựa chọn các công ty, đại lý uy tín, có thông tin, địa chỉ rõ ràng.

Đáng nói, mặc dù các thủ đoạn, chiêu bài lừa đảo không mới và thường xuyên được cảnh báo trên báo chí, truyền thông xã hội, tuy nhiên sự nhẹ dạ cả tin, ham giá rẻ và sự thiếu hiểu biết của khách hàng vẫn khiến họ dễ trở thành nạn nhân.

Ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing BestPrice Travel chia sẻ hiện nay, các chiêu trò lừa đảo nhắm vào dịch vụ du lịch phổ biến như như vé máy bay, phòng khách sạn, tour trọn gói hay vé du thuyền, khu vui chơi...

Điểm chung của các hình thức này kẻ lừa đảo thường là đưa ra mức giá thấp bất thường để thu hút sự chú ý của khách hàng. Do vậy, với những du khách lần đầu đặt combo du lịch và chưa nắm rõ mặt bằng giá thị trường, cần ưu tiên lựa chọn các doanh nghiệp uy tín, hoạt động lâu năm, có tư cách pháp nhân rõ ràng, địa chỉ cụ thể, website chính thức, đồng thời đã được ghi nhận qua các giải thưởng hoặc chứng nhận hợp pháp.

"Trường hợp nếu sau khi đặt cọc, du khách được yêu cầu chuyển tiền lại do "sai nội dung chuyển khoản" và làm theo nhiều bước để nhận lại tiền thì đây chắc chắn có dấu hiệu của hành vi lừa đảo. Trong tình huống này, du khách cần dừng giao dịch ngay lập tức để tránh phát sinh thêm thiệt hại," ông Thanh Tú chia sẻ thêm.

Trước diễn biến phức tạp của các chiêu trò lừa đảo, mọi người cần chủ động nâng cao cảnh giác khi đặt các dịch vụ phòng, vé... trên mạng xã hội; đồng thời cần trang bị một số kỹ năng kiểm tra nhanh fanpage cơ sở lưu trú trên mạng xã hội, trong đó trước hết cần truy cập mục "Xem thông tin giới thiệu," chọn "Xem tất cả" tại phần "Tính minh bạch của Trang" để kiểm tra ngày tạo fanpage và vị trí người quản lý trang.

Trường hợp fanpage hiển thị người quản lý ở nước ngoài trong khi cơ sở lưu trú đặt tại Việt Nam, hoặc fanpage mới được tạo nhưng lại tự giới thiệu đã hoạt động nhiều năm, người dùng nên dừng giao dịch ngay do tiềm ẩn rủi ro cao. Sự cẩn trọng trước khi chuyển khoản đặt cọc sẽ giúp tránh những rắc rối không đáng có, đặc biệt trong mùa du lịch cao điểm.

Nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng trong lĩnh vực du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã đề nghị Sở quản lý du lịch các địa phương tăng cường tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp nhận diện rõ các thủ đoạn lừa đảo mới; khuyến cáo du khách tìm hiểu kỹ thông tin cơ sở cung cấp dịch vụ trước khi đặt phòng, đặt tour và chỉ giao dịch qua website, fanpage chính thức hoặc các nền tảng uy tín.

Bên cạnh đó, các địa phương được yêu cầu đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm; phối hợp với cơ quan chức năng rà soát, ngăn chặn website, fanpage giả mạo, đồng thời công khai danh sách các cơ sở kinh doanh du lịch đủ điều kiện trên địa bàn và cập nhật đầy đủ vào hệ thống dữ liệu của Cục để người dân, du khách tra cứu.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cũng yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch nâng cao trách nhiệm bảo vệ khách hàng, chủ động phát hiện và cảnh báo các trang giả mạo, phối hợp xử lý các vụ việc phát sinh; tăng cường biện pháp bảo mật và cung cấp thông tin nhận diện chính thức cho cơ quan quản lý nhằm hạn chế rủi ro cho du khách, nhất là trong mùa du lịch cao điểm.

Trong bối cảnh các chiêu trò lừa đảo trong lĩnh vực du lịch ngày càng tinh vi và khó có thể bị loại bỏ hoàn toàn trên không gian mạng, việc nâng cao cảnh giác của người dân cùng với sự vào cuộc đồng bộ của cơ quan quản lý và doanh nghiệp là yếu tố then chốt để bảo vệ quyền lợi du khách.

Lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ uy tín, kiểm tra kỹ thông tin và tỉnh táo trước khi chuyển khoản đặt phòng, mua vé không chỉ giúp du khách tránh được bẫy lừa đảo mà còn giúp hành trình du lịch dịp lễ, Tết diễn ra trọn vẹn, an tâm hơn./.

