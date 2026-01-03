Triệt xóa đường dây sản xuất, buôn bán hơn 3 tấn thuốc pháo và pháo thành phẩm

Ngày 3/1, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị đã triệt xóa đường dây sản xuất, buôn bán pháo nổ tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, thu hơn 3 tấn thuốc pháo, pháo thành phẩm và tiền chất, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.

Qua nắm bắt thông tin từ cơ sở, Công an Nghệ An phát hiện một đường dây mua bán thuốc pháo và tiền chất sản xuất thuốc pháo với số lượng rất lớn, khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Cầm đầu đường dây sản xuất, buôn bán trên là Nguyễn Phú Đại (sinh năm 1996), trú tại xã Thường Tín, thành phố Hà Nội.

Đại là đối tượng chuyên sản xuất, cung cấp, phân phối thuốc pháo (thuốc phóng, nhân quả pháo) và tiền chất, nguyên liệu như hạt tạo màu, lưu huỳnh, KClO4.... để phục vụ việc sản xuất, chế tạo pháo nổ cho nhiều đối tượng trong cả nước.

Tang vật vụ án. (Ảnh: TTXVN phát)

Để qua mắt cơ quan chức năng, trong quá trình nhập tiền chất, Nguyễn Phú Đại đều đăng ký vào mục đích sản xuất phân bón. Sau khi nhập tiền chất, đối tượng sử dụng mạng xã hội để đăng tải và rao bán cho những đối tượng có nhu cầu.

Những đối tượng được Đại đồng ý giao dịch phải mua với số lượng lớn hoặc là khách hàng có sự quen biết từ trước.

Trước hành vi trên, Công an Nghệ An đã chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an một số xã thuộc tỉnh Nghệ An và thành phố Hà Nội đồng loạt khám xét, bắt giữ khẩn cấp 13 đối tượng về hành vi sản xuất, buôn bán pháo nổ.

Tang vật thu giữ hơn 3 tấn thuốc pháo, pháo thành phẩm và tiền chất cùng nhiều đồ vật liên quan.

Các đối tượng bị bắt giữ. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại Nghệ An, bước đầu lực lượng chức năng làm rõ 11 đối tượng trong đường dây mua tiền chất, nguyên liệu và thuốc pháo từ Nguyễn Phú Đại để chế tạo, sản xuất pháo nổ.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Trước đó, Công an tỉnh Nghệ An cũng đã triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép 220kg pháo nổ, bắt giữ 2 đối tượng./.

