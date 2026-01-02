Nghệ An: Triệt phá đường dây mua bán trái phép hàng cấm

Chiều 2/1, thông tin từ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Quan Thành triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép hàng cấm, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 220 kg pháo nổ.

Vào khoảng 23 giờ ngày 30/12/2025, Đội Đặc doanh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cùng Công an xã Quan Thành bắt quả tang Lê Khắc Hùng (sinh năm 1995, trú xóm Bắc Phượng Sơn, xã Quan Thành) về hành vi tàng trữ trái phép 7 cối pháo hoa nổ (loại 49 quả).

Đấu tranh nhanh tại hiện trường, Lê Khắc Hùng khai nhận mua số pháo này từ Lê Đình Dương (sinh năm 1994) cùng xóm với Hùng. Tiến hành khám xét khẩn cấp nhà riêng Lê Đình Dương, Tổ công tác thu giữ 130 cối pháo hoa nổ (loại 49 quả). Tổng tang vật thu giữ là 137 cối pháo hoa nổ có khối lượng 220kg.

Tại cơ quan điều tra, Lê Đình Dương khai nhận mua pháo từ miền Nam rồi đưa về chia nhỏ để bán lẻ kiếm lời. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý 2 đối tượng theo quy định pháp luật.

Tết Nguyên đán đang đến gần, cơ quan Công an khuyến cáo người dân chỉ được sử dụng pháo hoa do các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng sản xuất, chỉ mua pháo hoa tại các cửa hàng, đại lý chính thức có hóa đơn, chứng từ hợp lệ để xuất trình khi kiểm tra.

Người dân tuyệt đối không mua bán, tàng trữ hoặc sử dụng pháo lậu, pháo tự chế và các loại pháo gây tiếng nổ trái phép; không mua pháo trôi nổi trên mạng xã hội để tránh vi phạm pháp luật và nguy cơ cháy nổ, tai nạn thương tâm.

Mọi hành vi vi phạm về pháo sẽ bị xử phạt hành chính mức cao, hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo mức độ./.

