Tây Ninh: Đấu tranh, chuyển hóa địa bàn điểm phức tạp về ma túy

Theo danh sách các tuyến, địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy và địa bàn không ma túy năm 2025 vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh phê duyệt, toàn tỉnh có 7 tuyến được xác định là tuyến trọng điểm phức tạp về ma túy nội tỉnh.

Đó là các tuyến: Xa Mát - Ka Tum; Mộc Bài, Bến Cầu - Quốc lộ 22; cửa khẩu Tho Mo - ĐT838 - ĐT824 - ĐT825; Khánh Hưng - Tuyên Bình - Cửa khẩu Bình Hiệp - Quốc lộ 62 - Quốc lộ N2 - Quốc lộ 1A; Quốc lộ 50; Trâm Dồ - Tân Hưng - kênh 79 - Quốc lộ 62 và Phước Vân - Vàm Trảng Trâu - Quốc lộ 22.

Toàn tỉnh Tây Ninh có 26 xã, phường được xác định là địa bàn không có ma túy.

70 xã, phường còn lại là địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy; trong đó, phường Hòa Thành và xã Hậu Nghĩa loại I; 30 xã, phường loại II và 38 xã, phường loại III.

Trên cơ sở các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy và địa bàn không ma túy được công bố, Công an tinh Tây Ninh sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương huy động nguồn lực, tập trung thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy; đồng thời, giữ vững, nhân rộng các địa bàn không ma túy.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh cũng ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng, chống ma túy; chủ động ngăn chặn, đấu tranh quyết liệt với tội phạm và tệ nạn ma túy, đặc biệt tại các tuyến biên giới, cửa khẩu, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh.

Tây Ninh phấn đấu đến năm 2030 đạt ít nhất 50% số xã, phường trên toàn tỉnh không ma túy; 100% điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy, đối tượng bán lẻ chất ma túy và 100% diện tích trồng trái phép cây có chứa chất ma túy được phát hiện và triệt phá; hằng năm, số vụ phạm tội về ma túy được phát hiện, bắt giữ tại khu vực biên giới đường bộ, chuyển phát nhanh tăng trên 3%; số vụ phạm tội về ma túy có tổ chức xuyên quốc gia được phát hiện, bắt giữ tăng trên 3%…

Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh yêu cầu Công an tỉnh và các đơn vị, địa phương nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy; đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống ma túy với nội dung, hình thức, biện pháp, phương tiện phù hợp với từng nhóm đối tượng, tập trung vào các khu vực, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy và các nhóm nguy cơ cao, nhất là thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên, công nhân,…

Lực lượng chức năng triển khai tổng thể, đồng bộ các biện pháp nắm chắc tình hình tội phạm về ma túy từ sớm, từ xa, từ cơ sở, nhất là khu vực biên giới, cửa khẩu và trên không gian mạng.

Lực lượng công an chủ động, kịp thời phân tích, nhận diện, dự báo chính xác tình hình tội phạm ma túy nổi lên, nhất là các phương thức, thủ đoạn mới, hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao để tổ chức triển khai các kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh triệt phá tận gốc các đường dây, tổ chức, băng nhóm, ổ nhóm, điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, bắt giữ được đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cần tiến hành tổng rà soát các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy để đấu tranh triệt xóa, vô hiệu hóa; thực hiện hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, có giải pháp không để tái phức tạp; tổ chức tổng rà soát người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy để đánh giá đúng thực trạng tình hình, có biện pháp quản lý chặt chẽ…

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm ma túy, năm 2025, các lực lượng chức năng đã phát hiện 497 vụ với 1.053 đối tượng; thu giữ hơn 116kg các loại ma túy, 2.500 viên ma túy tổng hợp, hơn 2,1 tỷ đồng cùng nhiều vũ khí, tang vật liên quan.

Lực lượng chức năng đã rà soát, triệt xóa 32 điểm phức tạp về ma túy; khởi tố 32 vụ với 158 đối tượng, trong đó có các vụ việc tại cơ sở kinh doanh karaoke, góp phần răn đe, phòng ngừa chung./.

Khởi tố các đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép hơn 2,7kg ma túy Ngày 24/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra quyết định khởi tố Phan Thị Kiều, Phan Bá Tây đều ngụ phường La Gi về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.