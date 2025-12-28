Hà Tĩnh: Bắt 22 đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Ngày 28/12, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin đơn vị vừa cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an Campuchia, Myanmar và nhiều tỉnh, thành phố triệt phá thành công một đường dây tội phạm, bắt giữ 22 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia trên không gian mạng.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một đường dây lừa đảo có tổ chức, hoạt động xuyên biên giới Việt Nam-Campuchia-Myanmar.

Sau nhiều tháng kiên trì thu thập tài liệu, chứng cứ, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến giữa tháng 11/2025, Ban chuyên án thu thập căn cứ xác định hành vi phạm tội của các đối tượng và quyết định tổ chức triệt phá.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định đường dây lừa đảo này do các đối tượng người Việt Nam cầm đầu, trực tiếp tổ chức và điều hành, với các “tổng quản” chỉ huy hoạt động tại nước ngoài.

Đối tượng Lương Xuân Duyên (sinh năm 1988), trú xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng là người Việt Nam giữ vai trò điều hành nhóm lừa đảo hoạt động tại Myanmar.

Cùng với đó, đối tượng Phạm Văn Diệm (sinh năm 1988), trú xã Hùng Thắng, thành phố Hải Phòng là đối tượng cầm đầu hoạt động tại Campuchia, để thực hiện hành vi lừa đảo.

Tại các “đầu mối” ở nước ngoài, các đối tượng tổ chức các nhóm nhân viên “sale,” chuyên tìm kiếm thông tin các cửa hàng, hộ kinh doanh, doanh nghiệp thông qua các nền tảng mạng xã hội.

Mục tiêu mà chúng hướng đến chủ yếu là những người kinh doanh các mặt hàng thiết yếu như rau củ, thực phẩm, vật tư nông nghiệp...

Các đối tượng giả danh nhân viên hậu cần, tài vụ của các đơn vị lực lượng vũ trang, đánh vào tâm lý mong muốn được làm ăn với cơ quan nhà nước của bị hại trong lĩnh vực cung cấp thực phẩm.

Sau khi tạo được lòng tin ban đầu, chúng đề nghị kết bạn qua Zalo để “trao đổi hợp đồng,” thường xuyên gọi video với hình ảnh giả mạo cán bộ nhà nước nhằm củng cố niềm tin.

Trong quá trình thương lượng, các đối tượng dẫn dụ bị hại mua hộ thêm những mặt hàng ngoài khả năng cung cấp, hứa hẹn hưởng chênh lệch, hoa hồng cao.

Khi bị hại liên hệ đặt mua, nhóm này tiếp tục phân vai “nhà bán buôn,” thỏa thuận giá cả và yêu cầu chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán 100% giá trị đơn hàng trước khi giao hàng.

Sau khi nhận tiền, các đối tượng tiếp tục thúc ép bị hại mua thêm nhiều mặt hàng khác theo cùng kịch bản. Đến khi nạn nhân phát hiện bị lừa, các đối tượng lập tức cắt đứt liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Công an Hà Tĩnh sau khi củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ triển khai 10 tổ công tác, phối hợp với Cảnh sát Campuchia, Myanmar, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các địa phương và lực lượng tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, bí mật bám sát địa bàn, tổ chức khống chế, bắt giữ 22 đối tượng.

Đồng thời, lực lượng chức năng tiến hành khám xét, thu giữ 5 máy tính xách tay, 30 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử phục vụ công tác điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu xác định từ tháng 5/2025 đến nay, đường dây tội phạm này đã lừa đảo hơn 1.000 bị hại tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 120 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 22 đối tượng; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra./.

