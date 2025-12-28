Hà Nội: Tạm giữ hình sự 2 đối tượng trong vụ thả chó dữ cắn người

Ngày 27/12, Công an thành phố Hà Nội cho biết liên quan đến vụ một người phụ nữ bị chó dữ cắn gây thương tích tại xã Hồng Vân (Hà Nội), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng Trần Nhật Hòa (sinh năm 1959, trú tại xóm Phạm Hồng Thái, xã Hồng Vân, thành phố Hà Nội) và Trần Quốc Lương (sinh năm 1988, con trai Hòa) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng."

Trước đó, Công an xã Hồng Vân nhận được tin báo về việc xảy ra vụ xô xát tại xóm Phạm Hồng Thái, xã Hồng Vân. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã đã khẩn trương, xác minh, làm rõ sự việc.

Qua xác minh, bước đầu cơ quan công an đã làm rõ chiều 25/12, Trần Quốc Lương có mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau với anh H (sinh năm 1986, ở cùng xóm). Sau đó, bố đẻ Lương là Trần Nhật Hòa can ngăn và đuổi Lương vào trong nhà.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, Lương mở cổng, mang theo chó đi ra đường thì gặp vợ chồng anh H. Hai bên tiếp tục xảy ra cãi, chửi nhau.

Cùng có mặt lúc đó, Trần Nhật Hòa dùng tay đánh liên tiếp vào mặt anh H, còn Lương đẩy chó ra chỗ Hòa đang đánh anh H. Bất ngờ, con chó cắn vài người trong đó có cả vợ anh H khiến chị này bị thương tích nhiều chỗ.

Căn cứ vài tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã tạm giữ hình sự Trần Nhật Hòa và Trần Quốc Lương để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng."

Mấy ngày gần đây, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một phụ nữ cố gắng can ngăn vài người đàn ông đang xô xát thì bất ngờ bị chó cắn, sau đó chị này ngã ra đường kêu cứu. Sự việc được cho là xảy ra ở xã Hồng Vân (Hà Nội) và gây bức xức dư luận.

Công an đang củng cố hồ sơ vụ việc, xử lý các đối tượng theo quy định./.

Công an Hà Nội xác minh thông tin thanh niên thả chó tấn công một phụ nữ Ngày 26/12, Công an xã Hồng Vân, thành phố Hà Nội đã tiếp nhận thông tin và đang xác minh vụ xô xát xảy ra trên địa bàn. Trước đó, mạng xã hội chia sẻ clip hai người đàn ông xảy ra mâu thuẫn.