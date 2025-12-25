Nghệ An: Triệt phá đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng

Theo Công an tỉnh Nghệ An, từ ngày 15-24/12, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã phối hợp với công an nhiều địa phương đồng loạt triển khai chuyên án, bắt giữ và khám xét khẩn cấp 42 đối tượng.

Tang vật thu giữ gồm 64 khẩu súng quân dụng, 28.720 viên đạn, 24 khẩu súng công cụ hỗ trợ, 1.260 viên đạn bi và cao su, cùng nhiều thiết bị, tài liệu liên quan.

Đây được đánh giá là chuyên án lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến hành vi chế tạo, mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép tại Nghệ An.

Qua rà soát, công an phát hiện một số đối tượng tại Nghệ An mua vũ khí từ đường dây buôn bán có tổ chức, hoạt động qua mạng xã hội với quy mô đặc biệt lớn, liên quan nhiều tỉnh, thành phố.

Hai đối tượng cầm đầu được xác định là Lê Thanh Hưng (sinh năm 1994, trú Quảng Ngãi) và Sầm Thị Thơm (sinh năm 1985, trú Thành phố Hồ Chí Minh).

Hai đối tượng này phân công nhiệm vụ, tạo tài khoản giả để rao bán vũ khí trên các nền tảng mạng xã hội; trực tiếp giao dịch với những người có nhu cầu.

Từ tháng 8/2024 đến tháng 12/2025, các đối tượng trong đường dây đã lôi kéo hàng chục đối tượng tham gia, tiêu thụ hàng trăm nghìn viên đạn và linh kiện vũ khí quân dụng, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Ngay sau khi Bộ Công an phát động cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên cả nước, nhận thấy thời điểm phá án đã tới, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị triển khai hàng chục tổ công tác, đồng loạt bắt giữ 42 đối tượng tại nhiều địa phương.

Ngoài số vũ khí, đạn, lực lượng chức năng còn thu giữ 2 laptop, 42 điện thoại di động cùng nhiều tang vật khác.

Căn cứ tài liệu thu thập, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 38 bị can để điều tra, làm rõ về hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự.

Công an Nghệ An tiếp tục mở rộng điều tra, đấu tranh làm rõ các đối tượng liên quan.

Cơ quan công an khuyến cáo, người dân tuyệt đối không mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ trái phép, nâng cao ý thức tố giác tội phạm. Khi phát hiện các trang mạng, hội nhóm, cá nhân có hành vi rao bán vũ khí, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng./.

