Quảng Trị: Bắt đối tượng tàng trữ 14kg ma túy và vũ khí quân dụng

Ngày 2/10, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm Ma túy (Công an tỉnh Quảng Trị) thông tin, đơn vị đã bắt một đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy; tang vật thu giữ khoảng 14kg ma túy các loại.

Trước đó, vào đêm 19/9 rạng sáng 20/9, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm Ma túy, Công an tỉnh Quảng Trị đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh và Công an xã Ninh Châu, Công an xã Trường Ninh bắt quả tang đối tượng Trần Văn Huy (sinh năm 1983, trú tại thôn Đồng Tư, xã Trường Ninh, Quảng Trị) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Quá trình bắt giữ, lực lượng chức năng đã thu giữ 1 vali màu đen bên trong chứa 12 túi nylon. Trong đó, 11 túi nylon có chứa các cục chất màu trắng nghi là ma túy, 1 túi nylon còn lại chứa nhiều hạt dạng hạt càphê.

Tang vật bị thu giữ. (Ảnh: TTXVN phát)

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Văn Huy, lực lượng chức năng đã thu giữ thêm khoảng 70.000 viên ma túy tổng hợp loại hồng phiến, 718 viên nén hình tròn màu xanh; 2 bánh heroin; 2kg ma túy loại ketamin; 100 gói nước vui; 954 viên ma túy tổng hợp loại thuốc lắc; 300gram ma túy dạng đá.

Lực lượng chức năng thu giữ được khoảng 14kg ma túy các loại. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ 2 khẩu súng quân dụng, 3 viên đạn, 2 cân tiểu ly, 1 máy dập, đóng gói bao bì.

Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Trị đang tập trung đấu tranh, mở rộng điều tra vụ án./.

