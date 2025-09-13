Đà Nẵng: Triệt phá đường dây buôn bán "khí cười" số lượng lớn, bắt 10 đối tượng

Ngày 13/9, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an thành phố Đà Nẵng) cho biết vừa triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 10 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, vận chuyển “khí cười” trên cả nước.

Tổng số tiền phát sinh giao dịch trong các tài khoản các đối tượng dùng để buôn bán khí cười từ đầu năm 2025 đến nay khoảng 50 tỷ đồng.

Trước đó, các trinh sát đã thu thập chứng cứ, tài liệu, nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Phòng Cảnh sát kinh tế đã đề xuất và được Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho xác lập chuyên án đấu tranh.

Chiều tối 7/9, Ban Chuyên án triển khai đồng loạt nhiều tổ công tác, bắt quả tang 3 đối tượng gồm: Hoàng Anh Tấn (trú phường An Khê, Đà Nẵng), Trần Linh Tâm và Lê Văn Viết Long (cùng trú phường An Hải, Đà Nẵng) tại địa điểm bãi xe ngã ba đường Hà Chương-Hà Bổng, phường An Hải.

Hai đối tượng vận chuyển "khí cười" bị bắt quả tang. (Ảnh: TTXVN phát)

Khi bị bắt, các đối tượng đang thực hiện hành vi giao nhận trái phép hàng cấm là "khí cười" với số lượng lớn.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, số hàng trên được Ngô Đặng Quang Dũng (23 tuổi, trú phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) thuê vận chuyển từ Cây xăng dầu số 21, đường tránh Nam Hải Vân, về bãi xe trên.

Tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục bắt giữ Ngô Đặng Quang Dũng khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường An Hải cùng đồng bọn là Võ Văn Hiếu (45 tuổi, trú phường An Khê), Trần Thị Trang (21 tuổi, trú phường Sơn Trà, Đà Nẵng) và nhiều đối tượng khác giữ vai trò tổ chức, thuê người vận chuyển và trực tiếp buôn bán khí cười trong đường dây trên.

Các đối tượng trong đường dây buôn bán "khí cười". (Ảnh: TTXVN phát)

Đối tượng Dũng được xác định là đối tượng chính trong chuyên án.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an khám xét quán bar “Hair of the Dog” tại đường Trần Quốc Toản, thành phố Đà Nẵng, thu giữ thêm 208 bình khí cười; đồng thời làm rõ hành vi đặt hàng "khí cười" của các nhân viên tại đây gồm Lê Tuấn Dương (29 tuổi) và Đặng Chí Trung (32 tuổi), cùng trú tại Hà Nội.

Tổng số tang vật thu giữ trong chuyên án gồm 734 bình khí nghi là “khí cười” (N20), trị giá trên 1 tỷ đồng; 8 xe ôtô, 2 xe môtô, 14 điện thoại di động.

Ngoài ra, quá trình xác minh tài khoản của các đối tượng, cơ quan công an phát hiện tổng số tiền phát sinh giao dịch trong tài khoản dùng để buôn bán khí cười từ đầu năm 2025 đến nay khoảng 50 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát kinh tế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 10 đối tượng trên về hành vi “Buôn bán hàng cấm” được quy định tại Điều 190 Bộ luật Hình sự, đồng thời tiếp tục đấu tranh, truy xét các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật./.

