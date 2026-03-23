Huế: Tuyên án 5 bị cáo trong vụ tận thu rừng cháy gây thiệt hại hơn 5,5 tỷ đồng

Ngày 23/3, Tòa án Nhân dân thành phố Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 5 bị cáo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” trong vụ án gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 11.000m³ gỗ thông.

Năm bị cáo gồm: Lê Hồng Khanh (sinh năm 1992), Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tư vấn và Dịch vụ Nông lâm nghiệp Lâm Phát; Trương Ngọc Đức (sinh năm 1986), nhân viên Trung tâm Quy hoạch và Thiết kế nông lâm nghiệp; Lê Hạ (sinh năm 1964), Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Thiết kế nông lâm nghiệp; Hoàng Phước Toàn (sinh năm 1975), Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy; Nguyễn Đăng Phong (sinh năm 1965), Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy. Các bị cáo đều cư trú tại thành phố Huế.

Sau khi phân tích, đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Hồng Khanh 3 năm 6 tháng tù; bị cáo Trương Ngọc Đức 3 năm 3 tháng tù. Các bị cáo Hoàng Phước Toàn, Nguyễn Đăng Phong và Lê Hạ cùng bị tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm.

Trước đó, vụ án này đã được Hội đồng xét xử tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhằm làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến kết luận giám định số liệu chưa chính xác, ảnh hưởng tới số liệu kết luận về sản lượng gỗ, áp dụng văn bản hết hiệu lực và trách nhiệm của những người có liên quan.

Theo cáo trạng, từ ngày 25/6/2021 đến 30/6/2021 đã xảy ra hai vụ cháy rừng tại các tiểu khu 151, 152 và 159 thuộc diện tích rừng trồng do Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên-Huế trước đây, nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế) quản lý.

Sau khi xảy ra cháy rừng, Hoàng Phước Toàn đã đồng ý cho Lê Hồng Khanh lập phương án, dự toán khai thác tận thu 157,87ha rừng trồng bị thiệt hại.

Trong quá trình thiết kế, thẩm định phương án khai thác tận thu diện tích nêu trên, các bị cáo đã thiếu trách nhiệm, không thực hiện đúng quy trình chuyên môn như: không đóng cọc mốc tại các điểm đường lô, khoảnh, tiểu khu; không đo chiều cao cây mà chỉ ước lượng; xác định không sát thực tế các chỉ tiêu lâm học; xác định diện tích loại trừ không đúng; sai lệch về số lượng, kích cỡ cây; tự ý điều chỉnh phẩm chất cây, trong đó có việc xác nhận cây còn xanh thành cây bị cháy, lá ngả vàng.

Những sai phạm này đã gây thiệt hại cho Nhà nước 11.454m3 gỗ thông, tương đương số tiền hơn 5,5 tỷ đồng./.

