Hà Tĩnh: Bắt hai đối tượng cướp tiệm vàng sau 8 tiếng truy tìm

Sau khi đồng bọn cầm 2 nhẫn vàng với tổng trọng lượng 10 chỉ tháo chạy, một đối tượng khác chờ bên ngoài đã dùng dao hung hãn tấn công chủ tiệm vàng và những người xung quanh để giải vây.

Tường Vũ

Ngày 2/5, Công an Hà Tĩnh cho biết sau 8 tiếng truy tìm, lực lượng công an đã bắt gọn hai đối tượng cướp tiệm vàng ở xã Đức Thọ.

Hai đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Thị Mỹ Linh (sinh năm 1980, trú tại Mỹ Hương, Mỹ Tú, thành phố Cần Thơ) và Trần Văn Dũng (sinh năm 1987, quê xã Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh, thường trú tại Bà Rịa-Vũng Tàu cũ).

Trước đó, vào lúc 12 giờ 30 ngày 1/5, hai đối tượng trên đến tiệm vàng Huế Thương (địa chỉ tại thôn 4, xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh hỏi mua 2 nhẫn vàng 9999 (loại 5 chỉ/nhẫn). Ngay khi Nguyễn Thị Mỹ Linh cầm 2 nhẫn vàng với tổng trọng lượng 10 chỉ (trị giá khoảng 154 triệu đồng) liền bất ngờ tháo chạy.

Phát hiện sự việc, chị Huế (chủ tiệm vàng) nhanh chóng đuổi theo, giằng co và hô hoán cầu cứu.

Lúc này Trần Văn Dũng chờ sẵn trên xe máy Exciter màu xanh xám mang biển kiểm soát 38D1-13838 đã nhảy xuống xe, dùng dao hung hãn tấn công chị Huế và những người xung quanh để giải vây cho đồng bọn.

Trước sự truy cản quyết liệt của người dân, hai đối tượng đã bỏ lại phương tiện tại hiện trường và chạy bộ lẩn trốn vào các khu vực lân cận.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã lập tức chủ trì, phối hợp cùng công an các xã Đức Thọ, Thạch Hà, Đức Minh, Đức Thịnh, Bắc Hồng Lĩnh và một số công an xã lân cận triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhanh chóng vây bắt hai đối tượng.

Công an tỉnh Hà Tĩnh đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)
