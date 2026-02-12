Khám phá nhanh vụ cướp giật tài sản tại tiệm vàng Kim Chi 2 tại TP Hồ Chí Minh

Chỉ sau 5 giờ gây án, nghi phạm cướp giật nhẫn vàng tại tiệm vàng Kim Chi 2 (huyện Nhà Bè) đã bị Công an xã Hiệp Phước phối hợp các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ khi đối tượng đang tổ chức sử dụng ma túy tại tỉnh Tây Ninh. Tang vật vụ án được thu hồi nguyên vẹn.

Trước đó, vào lúc 19 giờ 05 phút ngày 11/2/2026, Công an xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh nhận được tin báo về vụ cướp giật tài sản xảy ra tại tiệm vàng Kim Chi 2, địa chỉ số 734 đường Nguyễn Văn Tạo, ấp 25, xã Hiệp Phước.

Theo hồ sơ điều tra, thời điểm trên, một nam thanh niên cao khoảng 1,7 mét đi bộ vào tiệm vàng với vỏ bọc là khách mua hàng. Đối tượng đề nghị được xem một chiếc nhẫn vàng loại hai chỉ, vàng 24K. Ngay khi chủ tiệm đưa nhẫn vàng ra, thanh niên này bất ngờ cầm tài sản bỏ chạy ra khỏi cửa tiệm và nhanh chóng tẩu thoát.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Công an xã Hiệp Phước đã khẩn trương triển khai lực lượng xuống hiện trường. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc đội điều tra, cảnh sát trật tự, cảnh sát khu vực cùng hơn 50 đồng chí lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được huy động để phối hợp truy xét.

Đối tượng cướp nhẫn vàng tại Tiệm vàng Kim Chi 2, xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp).

Quá trình khám nghiệm hiện trường và trích xuất camera an ninh, cơ quan công an ghi nhận đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm đối phó. Trước khi vào tiệm vàng, hung thủ đội nón rộng vành, đeo khẩu trang và mặc áo khoác kín đáo. Trên đường tẩu thoát, đối tượng đã vứt bỏ áo khoác và nón, chạy vào khu vực bãi xe ô tô gần đó, tiếp tục trèo tường xuống vườn dừa, băng qua nhà dân để thoát thân về hướng tỉnh Tây Ninh.

Bất chấp khó khăn, với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, lực lượng Công an xã Hiệp Phước đã nhanh chóng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Công an xã Vĩnh Phước Tây, tỉnh Tây Ninh để truy vết.

Chỉ sau 4 giờ đồng hồ, tang vật vụ án là chiếc nhẫn vàng đã được thu giữ. Chưa đầy 5 giờ sau khi gây án, đối tượng Nguyễn Thanh Hùng, sinh năm 1990, thường trú tại ấp 3, xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh, đã bị bắt giữ khi đang cùng hai đối tượng khác tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Số tiền bán tang vật vừa được đối tượng sử dụng để mua ma túy cũng đã được làm rõ.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Thanh Hùng bước đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tang vật vụ án được thu hồi đầy đủ, bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho người bị hại.

Việc khám phá nhanh vụ án ngay trước thềm năm mới không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, quyết liệt của lực lượng Công an xã Hiệp Phước trong công tác phòng, chống tội phạm, mà còn góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, mang lại sự bình yên cho người dân địa phương.

Hiện Công an xã Hiệp Phước đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an Thành phố và Công an tỉnh Tây Ninh để củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật. Trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, đẩy mạnh tuyên truyền phòng ngừa tội phạm, vận động các cơ sở kinh doanh nâng cao cảnh giác, lắp đặt hệ thống camera an ninh nhằm xây dựng địa bàn ngày càng an toàn, văn minh./.