Cử tri thống nhất, tín nhiệm cao đối với các ứng cử viên được lựa chọn​

Ngày 12/2, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã báo cáo về tình hình, kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi cư trú đối với những người ứng cử và danh sách người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, các hội nghị được tổ chức nghiêm túc, đúng quy định; không khí dân chủ, cởi mở, trách nhiệm.

Cử tri cơ bản thống nhất, tín nhiệm cao đối với các ứng cử viên.Hội nghị lần này đã thống nhất lựa chọn, lập danh sách 12 người của tỉnh đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031. Kết quả biểu quyết, 100% đại biểu đã nhất trí thông qua danh sách.

Cùng ngày 12/2, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại Hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã báo cáo tình hình triển khai và kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, sau Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường phối hợp với Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cùng cấp nơi người được giới thiệu ứng cử cư trú để tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031, chuyển danh sách trích ngang, tiểu sử tóm tắt 122 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 để lấy ý kiến cử tri.

Kết quả, 122/122 người của cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVI đều được tín nhiệm cao của cử tri. Tại hội nghị hiệp thương lần này, sau khi xem xét đơn tự nguyện xin rút của 28 ứng cử viên, 100% đại biểu đã biểu quyết thống nhất thông qua danh sách chính thức gồm 94 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031./.

