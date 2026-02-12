Bệnh viện Nam Khê Sơn - “chứng nhân lịch sử” của tình hữu nghị Việt-Trung

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước đầy gian khổ, Bệnh viện Nam Khê Sơn tại Trung Quốc đã trở thành điểm tựa y tế quan trọng, góp phần cứu chữa hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Việt Nam.

Những đóng góp thầm lặng nhưng to lớn ấy không chỉ thể hiện tinh thần quốc tế trong sáng, tương thân tương ái, mà còn là minh chứng sinh động cho mối quan hệ “vừa là đồng chí, vừa là anh em” giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Trung Quốc.

Theo ông Liễu Hồng Lâm, Bí thư Đảng ủy Bệnh viện Nam Khê Sơn, bệnh viện này được Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao và Ủy ban Kinh tế Thương mại đối ngoại Trung Quốc thành lập năm 1968, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chu Ân Lai.

Đây là bệnh viện quốc tế chuyên tiếp nhận điều trị thương, bệnh binh Việt Nam trong bối cảnh chiến tranh ác liệt.

Trong 8 năm thực hiện nhiệm vụ viện trợ Việt Nam, Bệnh viện Nam Khê Sơn đã tiếp nhận và điều trị tổng cộng 5.432 thương binh Việt Nam; thực hiện 2.567 ca phẫu thuật; hiến 779.220 ml máu cho bệnh nhân Việt Nam.

Những con số này phản ánh rõ quy mô, cường độ cũng như tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ y, bác sỹ Trung Quốc đối với nhiệm vụ quốc tế đặc biệt này.

Ông Liễu Hồng Lâm nhấn mạnh: “Giai đoạn lịch sử này đã được lãnh đạo hai Đảng, hai nước Việt Nam và Trung Quốc đánh giá, ghi nhận cao. Sau khi nhiệm vụ viện trợ, giúp đỡ Việt Nam kết thúc, Bệnh viện Nam Khê Sơn tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, duy trì tình hữu nghị và giao lưu nhân văn giữa hai nước.

Đoàn thanh niên tỉnh Quảng Ninh tham quan Phòng truyền thống Bệnh viện Nam Khê Sơn tại Quế Lâm, Quảng Tây. (Ảnh: Quang Hưng/TTXVN)

Từ năm 2012 đến nay, bệnh viện này đã tiếp đón 56 đoàn đại biểu các cấp của Việt Nam tới tham quan, vì vậy, bệnh viện Nam Khê Sơn đã phát huy vai trò quan trọng trong việc làm cầu nối hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc.”

Không chỉ mang ý nghĩa về mặt y tế, sự giúp đỡ của Bệnh viện Nam Khê Sơn còn có giá trị biểu tượng sâu sắc về tình đoàn kết quốc tế.

Là một trong hàng chục thanh niên của các tỉnh biên giới Việt Nam tham gia chương trình Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên Việt Nam - Trại nghiên cứu, học tập “Theo dấu chân Bác Hồ” tại Quế Lâm, anh Hoàng Minh Hiếu, Bí thư Đoàn phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh, cho biết những hình ảnh gắn liền với việc Bệnh viện Nam Khê Sơn tiếp nhận, điều trị cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Việt Nam chính là minh chứng rõ nét cho tinh thần “vừa là đồng chí, vừa là anh em.”

Các hiện vật liên quan đến Bác Hồ được trưng bày tại Phòng truyền thống Bệnh viện Nam Khê Sơn tại Quế Lâm, Quảng Tây. (Ảnh: Quang Hưng/TTXVN)

Đó không chỉ là sự giúp đỡ về y tế, mà còn là sự đoàn kết quốc tế, hỗ trợ lẫn nhau vì mục tiêu độc lập dân tộc của mỗi quốc gia.

Ngày nay, khi quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc không ngừng được củng cố và phát triển, những ký ức về sự hỗ trợ quý báu trong thời chiến càng trở thành nền tảng tinh thần quan trọng, góp phần bồi đắp lòng tin chính trị, thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác thiết thực trong nhiều lĩnh vực, trong đó có y tế, giáo dục và giao lưu thanh niên.

Anh Hoàng Minh Hiếu khẳng định bệnh viện Nam Khê Sơn vì thế không chỉ là một cơ sở y tế, mà còn là “chứng nhân lịch sử” của tình hữu nghị Việt-Trung, biểu tượng của tinh thần nhân đạo, đoàn kết và trách nhiệm quốc tế, tiếp tục truyền cảm hứng cho các thế hệ hôm nay trong việc gìn giữ và phát huy mối quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai nước./.

