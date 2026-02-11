Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thăm, tặng quà Tết tại Huế

Ngày 11/2, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Thủy Xuân (thành phố Huế), ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao dẫn đầu Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, ông Lê Hoài Trung gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp tới nhân dân; chia sẻ những khó khăn, mất mát do thiên tai tác động mà người dân đã vượt qua, đồng thời chúc mừng các cấp ủy, chính quyền và nhân dân thành phố Huế đã đạt được nhiều kết quả quan trọng nhờ sự đoàn kết, nỗ lực chung.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh Huế có vị trí đặc biệt trong lịch sử, văn hóa dân tộc và trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Việt Nam, với những đóng góp mang đậm bản sắc riêng. Năm 2025 là năm đất nước diễn ra nhiều sự kiện trọng đại và đặc biệt là Đại hội XIV của Đảng.

Dù bị tác động bởi các biến động của thế giới, thiên tai nhưng Việt Nam nói chung và thành phố Huế nói riêng vẫn đạt được những kết quả kinh tế, xã hội đáng ghi nhận.

Đất nước tiếp tục nằm trong nhóm các quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao ở Đông Nam Á và sẽ phấn đấu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn mới. Song song đó, Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm đến an sinh xã hội, đời sống nhân dân thông qua các chính sách về y tế, bảo hiểm y tế và miễn, giảm học phí, thể hiện định hướng phát triển hài hòa giữa kinh tế và xã hội.

Nhắc lại một dấu mốc quan trọng khác trong năm 2025 là việc tổ chức, sắp xếp lại bộ máy từ Trung ương đến địa phương, ông Lê Hoài Trung ghi nhận những nỗ lực của đội ngũ cán bộ các cấp vì nhân dân, không chỉ hoàn thành thủ tục hành chính mà còn kiến tạo sự phát triển, cố gắng tốt nhất đảm bảo đời sống của bà con.

Hoạt động thăm và tặng quà Tết thể hiện trách nhiệm, tình cảm của Đảng và Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đối với nhân dân nói chung và các gia đình chính sách, người có công còn nhiều khó khăn nói riêng.

Tuy giá trị vật chất những phần quà không lớn nhưng góp phần giúp bà con đón Tết đầm ấm, đầy đủ hơn. Mong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân thành phố Huế tiếp tục đồng lòng, nỗ lực giúp địa phương vừa giữ được bản sắc, vừa đổi mới để Huế ngày càng phát triển bền vững, văn minh và giàu đẹp, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Thủy Xuân, nhân dịp Tết cổ truyền Bính Ngọ 2026, phường đã triển khai đồng bộ công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo và người yếu thế. Qua đó, phường đã tổ chức các đoàn lãnh đạo thăm, tặng quà gia đình chính sách; dâng hương, chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ.

Ngoài ra, 1.638 đối tượng bảo trợ xã hội, 39 hộ nghèo, 101 hộ cận nghèo và 685 người cao tuổi khó khăn được hỗ trợ. Nhờ công tác xã hội hóa, phường đã tiếp nhận 1.345 suất quà, trị giá hơn 1,255 tỷ đồng, góp phần giúp nhân dân đón Tết đầm ấm, củng cố niềm tin vào Đảng và chính quyền địa phương.

Dịp này, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cùng Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung, đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao tặng 200 suất quà của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 10 suất quà của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, người lao động trên địa bàn phường Thủy Xuân./.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tặng quà Tết tại Ninh Bình Phó Chủ tịch Quốc hội ân cần thăm hỏi, động viên các gia đình nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống; đề nghị địa phương tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.