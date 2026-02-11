Thanh niên Việt-Trung tăng cường giao lưu “Kế thừa nguồn gen đỏ”

Ngày 10/2, tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây (Trung Quốc) đã diễn ra Buổi thuyết trình Thanh niên Việt-Trung với chủ đề “Kế thừa nguồn gen đỏ” với sự tham dự của 150 thanh niên Việt Nam.

Ngày 10/2, tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây (Trung Quốc) đã diễn ra Buổi thuyết trình Thanh niên Việt-Trung với chủ đề “Kế thừa nguồn gen đỏ” với sự tham dự của 150 thanh niên đến từ 5 tỉnh, thành của Việt Nam là Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Cao Bằng và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.

Phát biểu tại buổi thuyết trình, Phó Bí thư Khu ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Vương Duy Bình nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Trung Quốc và Việt Nam, khẳng định Quảng Tây có vị trí đặc biệt trong giao lưu với Việt Nam, đồng thời kỳ vọng thanh niên hai nước phát huy vai trò năng động, sáng tạo, tích cực tham gia thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực, không ngừng khai thác tiềm năng, mở rộng không gian hợp tác./.