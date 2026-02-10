Bầu cử Quốc hội và HĐND: Đoàn công tác Trung ương giám sát, kiểm tra tại Gia Lai

Chiều 10/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng Đoàn công tác đã đến Gia Lai thực hiện công tác giám sát, kiểm tra công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2025-2031.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã ghi nhận tỉnh Gia Lai đã thực hiện chu đáo, chặt chẽ, khách quan, khoa học và dân chủ trong công tác chuẩn bị bầu cử theo chỉ đạo của Trung ương; đồng thời yêu cầu tỉnh tiếp tục chuẩn bị tốt cho công tác hiệp thương lần thứ ba, trong đó tập trung việc thông tin đầy đủ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các ứng cử viên tiếp xúc với cử tri. Thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường thông tin để người dân hiểu rõ bầu cử vừa là quyền lợi, vừa là nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi công dân.

Liên quan đến công tác khiếu nại, tố cáo (nếu có), Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trịnh Văn Quyết lưu ý tỉnh cần chủ động nắm bắt tình hình và giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo trước khi cuộc bầu cử diễn ra theo đúng quy định; đảm bảo an ninh tuyệt đối thông qua việc chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa; xây dựng kế hoạch cụ thể để đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối tại các điểm bầu cử.

Trước đó, Đoàn công tác cũng đã đến kiểm tra công tác bầu cử ở phường Hoài Nhơn Đông. Qua kiểm tra, Đoàn công tác đánh giá công tác chuẩn bị bầu cử của địa phương được thực hiện khá tốt, nghiêm túc đầy đủ theo đúng hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Rơ Lah Chung cho biết: Tỉnh Gia Lai được bầu 16 đại biểu Quốc hội, tại 6 đơn vị bầu cử; số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh được bầu là 85 đại biểu, tại 18 đơn vị bầu cử; toàn tỉnh có 934 đơn vị bầu cử Hội đồng Nhân dân cấp xã với 2.978 đại biểu được bầu.

Ủy ban Bầu cử tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương lập và niêm yết danh sách cử tri, theo đó đến hết ngày 3/2, Ủy ban Nhân dân cấp xã hoàn thành việc lập và niêm yết danh sách cử tri với tổng số cử tri toàn tỉnh là 2.585.641 người.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tổ chức thành công Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, lần thứ hai. Cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã đảm bảo theo hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Việc tổ chức giới thiệu người ứng cử được thực hiện theo đúng trình tự, quy định, bảo đảm đủ cơ cấu, thành phần, số lượng, bảo đảm số dư theo quy định.

Tỉnh đã xác định 2.179 khu vực bỏ phiếu và hoàn thành việc thành lập 2.179 tổ bầu cử, bảo đảm đúng tiến độ và yêu cầu quy định. Việc xác định khu vực bỏ phiếu được Ủy ban nhân dân cấp xã xác định trên sở quy mô số lượng cử tri và đặc thù của từng địa phương, tạo điều kiện thuận lợi nhất để cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử.

Kết quả sau Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, tỷ lệ phụ nữ giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân đạt khá cao; tỷ lệ người dân tộc thiểu số cũng đã phản ánh đúng đặc thù dân số của địa phương./.

