Kiều bào đóng góp tích cực vào quá trình hội nhập toàn cầu của Hải Phòng

Chiều 9/2, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng tổ chức chương trình Xuân Quê hương mừng Xuân Bính Ngọ 2026.

Chương trình có sự tham dự của các lãnh đạo chủ chốt của thành phố Hải Phòng, đại biểu là kiều bào Hải Phòng cùng thân nhân và các hội viên Hội Liên lạc Việt kiều thành phố.

Phát biểu tại chương trình, ông Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chia sẻ với bà con kiều bào những thành tựu kinh tế, xã hội nổi bật của thành phố năm 2025, đặc biệt là GRDP của thành phố tăng trưởng 11,81%, đứng thứ hai của cả nước và là địa phương duy nhất của cả nước 11 năm liên tục có tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 10%.

Không gian hợp tác quốc tế của Hải Phòng ngày càng rộng mở. Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục được thành phố triển khai đồng bộ, hiệu quả, hướng trọng tâm vào củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát huy nguồn lực của cộng đồng người nước ngoài ở Hải Phòng.

Theo ông Hoàng Minh Cường, năm 2026, thành phố tập trung triển khai chủ đề năm “Chủ động thực thi; phát huy động lực; tăng trưởng bứt phá” với những chỉ tiêu chủ yếu như tốc độ tăng trưởng GRDP đạt khoảng 13%; thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) từ 3,8 đến 4,3 tỷ USD.

Thành phố xác định phát triển hạ tầng chiến lược là đột phá then chốt, trọng tâm là tiếp tục phát triển hệ thống đường cao tốc, tăng cường kết nối các dự án giao thông chiến lược…

Những dự án lớn của thành phố chỉ có thể thành công khi có sự đồng thuận và chung tay của toàn thể nhân dân Hải Phòng, trong đó có vai trò rất quan trọng của cộng đồng người Hải Phòng ở nước ngoài.

Thành phố mong muốn bà con kiều bào tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, giữ gìn và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về cội nguồn, đồng hành cùng quê hương trong quá trình phát triển.

Các thế hệ kiều bào tiếp tục tích cực tham gia các chương trình, dự án phát triển thành phố, chia sẻ tri thức, kinh nghiệm, truyền cảm hứng và khơi dậy khát vọng vươn lên cho thế hệ trẻ Hải Phòng, qua đó góp phần hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao, khả năng hội nhập và cạnh tranh trong môi trường toàn cầu.

Ông Hoàng Minh Cường khẳng định lãnh đạo thành phố luôn trân trọng, lắng nghe và tiếp thu các ý kiến tâm huyết của kiều bào, đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài, tạo môi trường thuận lợi để phát huy hiệu quả nguồn lực kiều bào, góp phần xây dựng Hải Phòng ngày càng văn minh, hiện đại, đáng sống.

Tại chương trình, ông Trần Bảo Huy, giảng viên, nghiên cứu viên tại Đại học Hải dương Quốc gia Đài Loan (Trung Quốc) cho biết, ông sinh ra, lớn lên và được học tập tại thành phố Cảng. Ông từng học tập ở Hàn Quốc, hiện đang giảng dạy và nghiên cứu tại Đài Loan (Trung Quốc).

Trở về Hải Phòng lần này, ông xúc động, bất ngờ và tự hào trước những cây cầu vượt biển, những khu đô thị mới và diện mạo khang trang của nông thôn Hải Phòng, đặc biệt là sự hình thành Khu kinh tế ven biển phía Nam rộng 20.000 ha, xây dựng theo hướng sinh thái thế hệ 3.0, thể hiện tầm nhìn táo bạo, sáng suốt của lãnh đạo thành phố để đón đầu tương lai.

Với trải nghiệm học tập và làm việc tại Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), ông Huy mong muốn được làm cầu nối đưa tri thức, công nghệ sạch, giải pháp quản lý hiện đại về ứng dụng tại thành phố Cảng.

Theo thông tin từ Sở Ngoại vụ Hải Phòng, hiện thành phố có khoảng 150.000 kiều bào. Lượng kiều hối chuyển về thành phố năm 2025 đạt khoảng 360 triệu USD, đóng góp thiết thực vào ổn định đời sống nhân dân, tích lũy nguồn lực xã hội và thúc đẩy đầu tư, sản xuất kinh doanh tại địa phương./.

