Nga bắt giữ nghi phạm ám sát bất thành trung tướng tình báo

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) thông báo đã bắt giữ 2 nghi phạm liên quan đến vụ ám sát Phó Cục trưởng Cục Tình báo quân đội Nga Trung tướng Vladimir Alekseyev hôm 6/2 vừa qua.

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Nga bắt giữ nghi phạm ám sát bất thành Tướng quân đội.

Iran và Mỹ có thể đạt thỏa thuận hạt nhân.

Tấn công bằng UAV ở Sudan khiến ít nhất 24 người thiệt mạng.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

