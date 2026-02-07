Nga tấn công lớn vào lưới điện Ukraine gây mất điện toàn quốc

Theo AFP, ngày 7/2, cơ quan vận hành lưới điện quốc gia Ukraine cho biết một cuộc tập kích quy mô lớn của lực lượng Nga nhằm vào hạ tầng năng lượng đã gây ra tình trạng mất điện trên toàn quốc.

Công ty vận hành lưới điện Ukrenergo thông báo vào ngày 7/2: "Nga đang thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn khác vào các cơ sở lưới điện của Ukraine."

Thông báo trên Telegram của cơ quan này nêu rõ: "Do thiệt hại bởi đối phương gây ra, các biện pháp cắt điện khẩn cấp đã được áp dụng tại hầu hết các khu vực."

Đại diện Ukrenergo cho biết thêm: "Hiện tại, cuộc tấn công vẫn đang tiếp diễn. Công tác phục hồi sẽ được bắt đầu ngay khi tình hình an ninh cho phép." Do tình trạng khẩn cấp, các lịch trình cắt điện luân phiên được công bố trước đó sẽ tạm thời không có hiệu lực.

Trong một diễn biến liên quan, Moskva đã cáo buộc Ukraine đứng sau vụ nổ súng nhằm vào một vị tướng tình báo quân đội cấp cao tại thủ đô của Nga hôm 6/2, khiến ông này bị thương. Phía Kiev hiện vẫn chưa đưa ra bình luận nào về cáo buộc này.

Cuộc tấn công này diễn ra ngay sau khi thỏa thuận "ngừng bắn năng lượng" tạm thời do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất hết hiệu lực, khiến lưới điện Ukraine rơi vào tình trạng báo động đỏ.

Ngày 5/2, hãng thông tấn RIA Novosti của Nga đưa tin các nhà đàm phán nước này và Ukraine đã bước sang ngày làm việc thứ hai của các cuộc đối thoại do Mỹ làm trung gian tại thủ đô Abu Dhabi của Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột tại Ukraine kéo dài gần 4 năm qua.

Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, ông Rustem Umerov, cho biết các bên tiếp tục làm việc theo các khuôn khổ như ngày đầu tiên, gồm tham vấn ba bên, làm việc theo nhóm và sau đó là điều chỉnh, thống nhất lập trường.

Trong khi đó, hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin cho biết các vấn đề kinh tế, cơ chế ngừng bắn và lãnh thổ là những chủ đề đang được thảo luận trong khuôn khổ đàm phán.

Khi đánh giá về tiến triển đàm phán, Đặc phái viên của Tổng thống Nga, đồng thời là Giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) Kirill Dmitriev cho biết các cuộc đàm phán đã có những tiến triển và tín hiệu tích cực, bất chấp các yếu tố đang cản trở tiến trình này.

Cũng trong ngày 5/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ hy vọng cuộc xung đột với Nga có thể sớm kết thúc nhờ các nỗ lực ngoại giao đang được tăng cường.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh France 2, Tổng thống Zelensky cho biết đội ngũ của ông đang nỗ lực tối đa nhằm thúc đẩy các điều kiện hướng tới hòa bình và ưu tiên hàng đầu là đàm phán để chấm dứt chiến tranh.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine cũng khẳng định Kiev không có ý định chấp nhận các điều kiện mang tính áp đặt từ phía Nga. Theo ông, việc đóng băng giới tuyến hiện nay đã là sự thỏa hiệp đáng kể và các cuộc đàm phán chỉ có thể đạt kết quả khi đi kèm những điều kiện đủ cứng rắn./.

