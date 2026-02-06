Thế giới

Châu Âu

Nga điều tra hình sự vụ ám sát tướng cấp cao

Người phát ngôn Svetlana Petrenko của Ủy ban Điều tra Nga thông báo một đối tượng chưa xác định đã nổ nhiều phát súng nhằm vào Phó Tổng tham mưu trưởng thứ nhất của quân đội Nga Vladimir Alekseyev.

Nguyễn Hằng
Cảnh sát Nga gác trên đường phố thủ đô Moskva. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ngày 6/2, một tướng cấp cao của quân đội Nga đã bị bắn tại một tòa chung cư ở Tây Bắc Moskva và được đưa đi cấp cứu ngay lập tức.

Vụ việc được cho là âm mưu ám sát mới nhất nhằm vào một nhân vật quân sự cấp cao của Nga.

Người phát ngôn Svetlana Petrenko của Ủy ban Điều tra Nga thông báo một đối tượng chưa xác định đã nổ nhiều phát súng nhằm vào Phó Tổng tham mưu trưởng thứ nhất của quân đội Nga Vladimir Alekseyev tại tòa chung cư trên đường cao tốc Volokolamskoye, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nạn nhân đã được nhập viện, song chưa có thông tin về tình trạng sức khỏe.

Lực lượng chức năng Nga đang tiến hành điều tra và truy tìm đối tượng nổ súng cũng như những người liên quan. Ủy ban Điều tra đã mở vụ án hình sự liên quan đến tội cố ý giết người và buôn bán vũ khí trái phép./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Ám sát #quân đội Nga #Tướng quân đội Nga Nga
