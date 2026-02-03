Thủ tướng Đức kêu gọi châu Âu gạt bỏ “nỗi nhớ” Mỹ

Theo AFP, Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 2/2 tuyên bố châu Âu không thể giữ thái độ “ủy mị” trong quan hệ với một nước Mỹ ngày càng thù địch.

Phát biểu tại trụ sở của Tập đoàn Deutsche Boerse-đơn vị điều hành Sở giao dịch chứng khoán Frankfurt, nhà lãnh đạo Đức kêu gọi châu Âu theo đuổi đường lối độc lập hơn với đồng minh truyền thống Washington, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ.

Thủ tướng Merz cho rằng châu Âu phải thích nghi với “một phần thực tế mới” mà Lục địa già “đang phải đối mặt.”

Ông kết luận: “Mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương đã thay đổi. Không ai trong căn phòng này nói những lời như vậy với tâm trạng tiếc nuối hơn tôi, nhưng nỗi nhớ và kỷ niệm về những khoảng thời gian tốt đẹp đã qua chẳng giúp ích được gì.”

Những tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định sáp nhập Greenland-vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch, đồng minh NATO tại châu Âu-đã làm rung chuyển giới lãnh đạo Lục địa già.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gọi sự việc này là “lời cảnh tỉnh chiến lược đối với toàn châu Âu” và Ủy viên năng lượng châu Âu Dan Jorgensen cảnh báo EU có nguy cơ trở nên phụ thuộc vào khí đốt thiên nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ.

Trước đó, tại hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) ngày 23/1/2026, các nhà lãnh đạo châu Âu hoan nghênh việc Tổng thống Mỹ Donald Trump nhượng bộ về vấn đề Greenland.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa mô tả việc Mỹ rút lại kế hoạch áp thuế bổ sung đối với 8 nước châu Âu là một động thái "tích cực" và cho rằng Washington cần thực hiện đầy đủ thỏa thuận thương mại mà hai bên đã đạt được vào mùa Hè năm ngoái.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng sự phản ứng thống nhất của châu Âu đã tác động đến quyết định của nhà lãnh đạo Mỹ./.

Đức tuyên bố châu Âu sẽ đứng vững trước sức ép thuế quan của Mỹ Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng châu Âu đã tìm lại được "niềm tự trọng" khi kiên quyết bảo vệ trật tự toàn cầu dựa trên luật lệ, đồng thời kêu gọi tăng cường vai trò của NATO ở châu Âu.