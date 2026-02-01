Giới chức Nga và Mỹ đã có cuộc gặp tại thành phố Miami

Theo AFP, ngày 31/1, hãng tin AFP dẫn nguồn thạo tin giấu tên cho biết Đặc phái viên Tổng thống Nga Kirill Dmitriev đã có cuộc gặp với giới chức Mỹ tại thành phố Miami tại bang Florida của Mỹ.

Nguồn tin cho biết cuộc đàm phán đã diễn ra vào khoảng 8h sáng theo giờ địa phương (tức 20h theo giờ Việt Nam) song không cho biết thành phần giới chức Mỹ tham gia sự kiện này.

Trước đó, ông Dmitriev cũng đã đăng tải trên mạng xã hội về việc tới thành phố Miami dù không công bố thêm thông tin chi tiết.

Cuộc gặp giữa giới chức Nga và Mỹ diễn ra chỉ một ngày trước khi các nhà đàm phán của Ukraine và Nga dự kiến gặp nhau ở thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) để thảo luận kế hoạch do Mỹ hậu thuẫn nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine.

Theo RIA Novosti, ngày 28/1, Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất Moskva xem xét khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp gỡ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Trả lời phóng viên Pavel Zarubin của kênh Rossiya 1, ông Ushakov lưu ý vấn đề về khả năng diễn ra cuộc gặp Putin-Zelensky đã được thảo luận nhiều lần trong các cuộc điện đàm giữa lãnh đạo Nga và Mỹ.

Ông nêu rõ: “Trong các cuộc trao đổi đó, ông Trump, đặc biệt, đã đề nghị chúng tôi xem xét khả năng này."

Ông Ushakov nhấn mạnh Nga chưa bao giờ từ chối các cuộc tiếp xúc giữa Tổng thống Putin và ông Zelensky, song các cuộc gặp như vậy cần được chuẩn bị kỹ lưỡng và hướng tới việc đạt được những kết quả tích cực cụ thể.

Theo ông Ushakov, Tổng thống Putin cũng đã nhiều lần nêu rõ với báo chí rằng “nếu ông Zelensky thực sự sẵn sàng cho một cuộc gặp, chúng tôi mời ông ấy tới Moskva," đồng thời sẽ bảo đảm an toàn và các điều kiện làm việc cần thiết cho cuộc gặp này./.

