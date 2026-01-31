Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình kết thúc chuyến công tác tại Thụy Sĩ

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã kết thúc thành công chuyến thăm làm việc tại Thụy Sĩ từ ngày 28-30/1.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Thủ tướng Thường trực đã chào xã giao Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và Chủ tịch Hạ viện Thụy Sĩ Pierre-André Page, và có các cuộc làm việc với lãnh đạo Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ, Ngân hàng UBS, Ngân hàng tài sản số Sygnum và Ngân hàng Safra Sarasin, cũng như lãnh đạo và các thành viên của Liên đoàn doanh nghiệp Thụy Sĩ, các Hiệp hội Doanh nghiệp Thụy Sĩ toàn cầu và Công nghiệp Thụy Sĩ.

Tại các cuộc gặp, Tổng thống và Chủ tịch Hạ viện Thụy Sĩ và các hiệp hội, doanh nghiệp đều đánh giá cao chuyến thăm Thụy Sĩ ngay đầu năm 2026 của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đúng thời điểm, là hoạt động thiết thực kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thụy Sĩ (1971-2026).

Hai bên nhất trí quan hệ Việt Nam-Thụy Sĩ phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, hai nước đã thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện vào đầu năm 2025, nhân chuyến thăm Thụy Sĩ của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã thông báo tới các nhà lãnh đạo cấp cao Thụy Sĩ một số kết quả chính của Đại hội Đảng lần thứ XIV, khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với Thụy Sĩ.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực đã chuyển lời mời thăm chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường đến Tổng thống Guy Parmelin và của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Chủ tịch Hạ viện Pierre Andre Page.

Hai bên đã trao đổi một số biện pháp cụ thể nhằm đưa quan hệ hai nước sang một chương mới, hiệu quả và thực chất hơn, nhất là tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đoàn cấp cao, triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác Toàn diện, tạo động lực mới cho hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và tài chính; Thụy Sĩ xem xét sớm thành lập Nhóm nghị sĩ hữu nghị với Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình làm việc với Tổng thống kiêm Bộ trưởng Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu Thụy Sĩ Guy Parmelin. (Ảnh: Anh Hiển/TTXVN)

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Thụy Sĩ và các nước thành viên Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) sớm ký kết Hiệp định thương mại tự do trong năm 2026, đáp ứng mong mỏi của doanh nghiệp hai bên.

Các đối tác Thụy Sĩ chúc mừng Việt Nam trở thành điểm sáng thu hút đầu tư và kinh doanh của các doanh nghiệp Thụy Sĩ và quốc tế; đánh giá việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam sẽ tạo thêm động lực để thu hút các nhà đầu tư đến kinh doanh tại Việt Nam.

Các doanh nghiệp Thụy Sĩ sẽ tiếp tục mở rộng kinh doanh hoặc đầu tư mới vào Việt Nam, trong đó có Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Sau Thụy Sĩ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình sẽ có chuyến thăm làm việc tại Kazakhstan từ ngày 31/1-3/2./.

Đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư và phát triển bền vững giữa Việt Nam-Thụy Sĩ Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình bày tỏ Việt Nam muốn tăng cường hợp tác với Thụy Sĩ về phát triển trung tâm tài chính quốc tế, nhất là xây dựng thể chế, kinh nghiệm vận hành.