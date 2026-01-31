Chi bộ 6D ở thành phố Đà Nẵng: Lắng nghe dân, làm những việc dân cần

Chi bộ 6D, phường An Hải, thành phố Đà Nẵng được trao Giấy khen Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2025, đồng thời được công nhận là tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên.

Đằng sau những danh hiệu ấy là một quá trình đổi mới cách làm, điểm cốt lõi được Chi bộ xác định ngay từ đầu nhiệm kỳ: Lắng nghe dân, làm những việc dân cần nhất.

Đảng ở trong lòng dân, không chỉ trong nghị quyết

Nhận nhiệm vụ Bí thư Chi bộ 6D từ đầu năm 2025, ông Trương Hữu Cung, cán bộ quân đội về hưu, bắt đầu công việc không phải bằng việc rà soát hồ sơ, sổ sách mà bằng những chuyến đi bộ vào từng hẻm, gõ cửa từng nhà dân.

“Dân ở đây đông, hoàn cảnh và nhận thức không đồng đều. Nếu chỉ họp rồi triển khai thì rất khó tạo được đồng thuận. Chi bộ xác định phải xuống tận nơi, nghe dân nói trước, hiểu dân nghĩ gì, muốn gì rồi mới bàn cách làm,” ông Cung chia sẻ.

Các đảng viên và đại diện hội đoàn thể thuộc Chi bộ 6D thảo luận sôi nổi để đưa ra những giải pháp tốt nhất trước mỗi hoạt động, chương trình của khu dân cư. (Ảnh: Xuân Quý/TTXVN)

Theo anh Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Bí thư Chi bộ 6D, chính sự thay đổi từ cách tiếp cận đã tạo chuyển biến rõ nét trong mối quan hệ giữa Chi bộ và người dân.

“Trước đây, có người thấy Chi bộ là ngại, vì nghĩ tới vận động, đóng góp. Giờ thì đã khác. Khi Chi bộ lắng nghe thật sự, làm những việc thiết thực, người dân tin và chủ động phối hợp. Niềm tin ấy là nền tảng quan trọng nhất,” anh Tuấn nói.

Chi bộ 6D hiện quản lý địa bàn gồm 5 tổ dân phố, hơn 1.000 nhân khẩu, trong đó có nhiều khu nhà trọ, homestay xen kẽ khu dân cư lâu năm. Ngay từ đầu năm 2025, Chi bộ thống nhất quan điểm: Không vận động thu tiền trong dân, mọi hoạt động đều dựa trên sự tự nguyện, đóng góp nội bộ của đảng viên và sự đồng thuận của nhân dân. Chi bộ hoạt động trên tinh thần trách nhiệm, minh bạch, hiệu quả.

Lắng nghe để thấy rõ từng hoàn cảnh, nguy cơ

Việc “đi từng ngõ, gõ từng nhà” giúp Chi bộ nắm rõ từng hoàn cảnh cụ thể, từ các hộ khó khăn đến những điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là nguy cơ cháy nổ tại các hẻm sâu, ngõ hẹp.

Cấp ủy Chi bộ 6D luôn dành thời gian để lắng nghe từng yêu cầu dù là nhỏ nhất của người dân và đưa ra giải pháp xử lý phù hợp, kịp thời. (Ảnh: Xuân Quý/TTXVN)

Từ thực tế đó, Chi bộ 6D triển khai mô hình “mỗi hộ dân ít nhất một bình chữa cháy,” theo hình thức hỗ trợ 50-50 nhằm giảm bớt gánh nặng cho các gia đình khó khăn. Chi bộ phối hợp với lực lượng Cảnh sát khu vực khảo sát toàn bộ địa bàn chuẩn bị lắp đặt hệ thống camera an ninh tại các hẻm.

Dấu ấn rõ nét nhất trong cách làm “nghe dân để làm” là câu chuyện nâng cấp, bêtông hóa hẻm 45 Phạm Cự Lượng. Trước khi thi công, nhiều hộ dân băn khoăn vì lo ngại nền đường cao hơn nền nhà, dễ gây ngập úng khi mưa lớn.

Thay vì triển khai theo phương án ban đầu, Chi bộ 6D trực tiếp làm việc từng hộ dân, ghi nhận ý kiến và trao đổi lại với đơn vị thi công để điều chỉnh cao độ nền đường, bổ sung hệ thống thoát nước phù hợp thực tế.

Ông Phạm Ngọc Vinh, một người dân sinh sống lâu năm tại hẻm 45 Phạm Cự Lượng cho biết lúc đầu bà con không đồng ý làm vì sợ đường cao, nhà thấp. Chi bộ xuống tận nơi, nghe từng nhà rồi chỉnh lại cho phù hợp. Làm xong còn quay lại hỏi người dân xem có chỗ nào bất tiện không. Làm như vậy người dân yên tâm, không còn bức xúc.

Nếu chỉ dừng ở chủ trương, hẻm 45 Phạm Cự Lượng có thể đã trở thành một công trình “làm xong nhưng chưa yên tâm”. Nhưng cách làm của Chi bộ 6D đã đi theo hướng ngược lại.

Từ việc dân tin đến phát triển Đảng từ phong trào dân cư

Song song với việc giữ gìn an ninh, trật tự và cải thiện hạ tầng, Chi bộ 6D từng bước triển khai các nội dung nâng cao chất lượng môi trường sống trong khu dân cư.

Người dân trong hẻm 45 Phạm Cự Lượng phấn khởi trang hoàng cờ phướng để chào mừng các sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của cả nước sau khi tuyến đường bêtông được hoàn thiện. (Ảnh: Xuân Quý/TTXVN)

Bước sang năm 2026, Chi bộ dự kiến vận động người dân treo hoa thay vì đặt chậu dưới đất trong dịp Tết để giữ lối đi thông thoáng; phối hợp thu gom rác theo giờ, hạn chế tình trạng để rác trong thùng xốp trước nhà. Các mô hình này được giao cho các Chi hội Cựu chiến binh, Phụ nữ và Đoàn thanh niên đảm nhận, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng.

Từ những việc làm cụ thể, công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên của Chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2025, Chi bộ 6D kết nạp được 2 đảng viên trẻ từ chính phong trào ở khu dân cư.

Là một trong những đảng viên mới được kết nạp, chị Trần Thị Như Phương cho biết, chị tham gia hỗ trợ hoạt động của tổ từ đợt COVID-19 đến nay. Khi thấy Chi bộ làm việc gì cũng rõ ràng, nói đi đôi với làm, được người dân tin tưởng, chị mong muốn được đứng vào hàng ngũ của Đảng để đóng góp nhiều hơn cho khu dân cư.

Không chỉ tạo nguồn đảng viên, các hoạt động của Chi bộ còn góp phần tiếp thêm động lực cho nhiều thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Anh Đỗ Văn Quân, một thanh niên ở tổ 15B chia sẻ, gia đình khó khăn, trước đây, anh cũng tự ti. Nhưng được Chi bộ và các đoàn thể quan tâm, hỗ trợ, anh có thêm niềm tin để phấn đấu. Năm nay, anh Quân sẽ đăng ký tham gia nghĩa vụ Công an để rèn luyện và cống hiến cho địa phương.

Theo Bí thư Chi bộ 6D Trương Hữu Cung, dân chủ được tôn trọng nhưng phải đi cùng kỷ cương. “Lắng nghe người dân, đảng viên góp ý, phản biện nhưng khi đã thống nhất thì phải cùng làm đến nơi, đến chốn,” ông Cung nhấn mạnh.

Lần đầu tiên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được ghi nhận là tập thể tiêu biểu trong công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, Chi bộ 6D không bắt đầu từ những việc lớn lao mà từ một cách làm giản dị: Lắng nghe dân, làm đúng việc dân cần và làm đến cùng./.

Xây dựng Đảng là cốt lõi năng lực lãnh đạo của Việt Nam trong kỷ nguyên mới Theo Tiến sỹ Kin Phea, chuyên gia người Campuchia, công tác xây dựng Đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam không đơn thuần là hoạt động hành chính hay sắp xếp tổ chức bộ máy, mà là một sứ mệnh chiến lược.