Tạo động lực đưa quan hệ Việt Nam-Ấn Độ phát triển mạnh mẽ hơn

Ngày 30/1, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường đã tiếp ông Shri Periasamy Kumaran, Thứ trưởng phụ trách khu vực phương Đông, Bộ Ngoại giao Ấn Độ, nhân dịp ông Kumaran sang Việt Nam dự Hội thảo quốc tế “Cơ hội và Nỗ lực của Việt Nam và Ấn Độ trong chuyển đổi số” do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội phối hợp tổ chức.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường bày tỏ vui mừng gặp lại Thứ trưởng Shri Kumaran, đánh giá cao việc tổ chức Hội thảo quốc tế về chuyển đổi số, một trong những hoạt động song phương quan trọng khởi đầu cho năm kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Ấn Độ (2016-2026).

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ những kết quả quan trọng của Đại hội Đảng lần thứ XIV vừa qua và cảm ơn Chính phủ, các chính đảng lớn của Ấn Độ đã gửi điện chúc mừng thành công của Đại hội.

Thứ trưởng khẳng định Việt Nam tiếp tục nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; coi trọng củng cố và tăng cường quan hệ với các đối tác truyền thống và đối tác lớn, trong đó có Ấn Độ.

Thứ trưởng Ngoại giao Shri Kumaran chúc mừng thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV, đánh giá cao Đại hội đã đề ra những chủ trương, quyết sách lớn định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới, bày tỏ tin tưởng với quyết tâm và tầm nhìn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Việt Nam sẽ đạt được các mục tiêu phát triển, trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Shri Kumaran cũng chuyển lời chúc mừng của Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S.Jaishankar đến Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhân dịp Bộ trưởng được tín nhiệm bầu vào Bộ Chính trị.

Hai bên chia sẻ về những tiến triển tích cực trong quan hệ Việt Nam-Ấn Độ thời gian qua; đánh giá hợp tác trên các lĩnh vực đang được tiếp tục mở rộng và đi vào chiều sâu, với những kết quả thiết thực, nhất là trong lĩnh vực quốc phòng-an ninh, kinh tế-thương mại và đầu tư, khoa học-công nghệ, hợp tác văn hóa và giao lưu nhân dân.

Trên tinh thần đó, hai Thứ trưởng nhất trí phối hợp chặt chẽ để củng cố quan hệ chính trị, thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cơ chế tham vấn giữa hai Bộ Ngoại giao trong năm 2026, tổ chức hiệu quả các hoạt động kỷ niệm 10 năm thiết lập Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Bên cạnh đó, hai bên cũng nhất trí phối hợp với các Bộ, ngành triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đạt được, đặc biệt là trong các lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược và bổ trợ lẫn nhau như quốc phòng-an ninh, năng lượng, khoáng sản thiết yếu, khoa học-công nghệ và chuyển đổi số, qua đó tạo động lực đưa quan hệ Việt Nam-Ấn Độ phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong giai đoạn mới, tương xứng với tiềm năng và tin cậy chính trị giữa hai nước.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, ủng hộ các sáng kiến của nhau, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và hợp tác ở khu vực và trên thế giới./.

Việt Nam-Ấn Độ thúc đẩy hợp tác phát triển bền vững trong kỷ nguyên số Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Ấn Độ đang phát triển mạnh mẽ, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, đặc biệt là trên các lĩnh vực then chốt của kỷ nguyên số.